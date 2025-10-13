 Espropri in via del Carmine. Una nuova stazione al posto di 11 palazzine VIDEO

Espropri in via del Carmine. Una nuova stazione al posto di 11 palazzine VIDEO

Silvia De Domenico

Espropri in via del Carmine. Una nuova stazione al posto di 11 palazzine VIDEO

lunedì 13 Ottobre 2025 - 14:00

I residenti sperano ancora di salvarsi e di invecchiare ammirando lo Stretto. "Rfi ha promesso dei correttivi"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una nuova stazione ferroviaria alla fine di via del Carmine. Fra gli espropriandi di Contesse ci sono anche i residenti di 11 palazzine che si affacciano sul mare. “Case costruite più di 50 anni fa dalle Ferrovie dello Stato e che adesso rischiano di essere cancellare per far posto ad una stazione ferroviaria”, raccontano alcuni cittadini.

ponte contesse

“Alla notizia dell’esproprio molti anziani sono stati male”

Fra i residenti di queste palazzine panoramiche ci sono coppie giovani che hanno comprato e ristrutturato da pochi anni, ma soprattutto molti pensionati. “Abbiamo appreso la notizia dell’esproprio dalla stampa e molti anziani sono stati male, è stato necessario anche l’intervento del 118”, racconta una giovane donna.

ponte contesse

“Nessun indennizzo ripagherà quello che stiamo vivendo”

Un suo vicino di casa ed ex ferroviere abita all’ultimo piano da più di 50 anni. Gode di una vista unica sullo Stretto di Messina, ma il suo sogno di invecchiare ammirando il panoramica e i suoi amati treni rischia di infrangersi. “Nessun indennizzo ripagherà mai quello che stiamo vivendo. Io ho casa mia e con quei soldi non ne troverò mai una uguale”, conclude amareggiato.

ponte contesse

Rinaldo: “Rfi ha promesso dei correttivi”

Ad ammirare la bellezza dello Stretto e i treni che passano sotto i balconi c’è anche il consigliere comunale Raffaele Rinaldo. “Ci troviamo nel punto esatto in cui dovrebbe sorgere il famoso baffo che va verso Messina e poi in direzione Palermo”, spiega il consigliere promotore del “Salva Contesse”. “Questa parte non rientra in quella già approvata dal Cipess e quindi la speranza è che Rfi possa fare i correttivi che ha promesso e salvare queste palazzine”, conclude.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Ricomincia la Scuoletta: gli ospiti di Casa Serena tornano sui banchi VIDEO
Le specialità del Messina Street Food Fest per i senzatetto
Raddoppio Me – Ct, arsenico a Contesse. “Sia un ente terzo a dire come stanno le cose”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED