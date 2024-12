Fan a piazza Duomo in attesa di Arisa, “ho duettato con lei due volte” VIDEO

Messina. Dopo Clementino, ieri sera, ad esibirsi è stata Arisa. Prossimo evento in piazza il 31 dicembre con Rds

MESSINA – Dopo il concerto di Clementino ieri sera, a piazza Duomo, è stato il turno di Arisa. Fan di tutte le età, dai più piccoli agli adulti, si sono radunati con ore di anticipo per conquistare i posti migliori in prima fila. Tra il pubblico una giovane spettatrice ha condiviso il suo legame speciale con una delle canzoni più iconiche dell’artista: “Io sono una cantautrice e Controvento è stata la prima canzone che ho portato in pubblico ai concorsi, alle esibizioni da piccola. Ho un legame speciale con questa canzone”, spiega.

“Mi ha reso felice”

Gianmatteo Corona arriva, invece, da Reggio Calabria. Racconta: “Questo è forse il settimo concerto che ho visto di Arisa. Ho duettato con lei due volte. Una nel 2017 con L’esercito del selfie e il 10 settembre, invece, con il brano Meraviglioso amore mio. Io sono un cantante e quando mi presentai a lei le dissi che sono la suola delle sue scarpe. Davanti a tanta bravura è ovvio che ti senti piccolo piccolo. Io canto da tanti anni, ma nella vita faccio altro. Riesco a lavorare con la musica, però il mio lavoro principale è al pronto soccorso di Reggio Calabria. Arisa mi ha colpito perché non mi ha tolto gli occhi di dosso e questa cosa mi ha molto emozionato. Vedere tanta bravura che si sofferma ad ascoltarti, con tanta umiltà e tanta attenzione mi ha reso felice, è inutile negarlo”.

Ad aprire il concerto la giovane messinese Valeria Prestianni, prossima ai 18 anni. Valeria studia canto dall’età di 9 anni e ha già scritto tre brani, due dei quali sono stati prodotti e pubblicati dalla Mexena’s Records. Tra questi Specchi e il suo nuovo singolo Eclissi, che uscirà il prossimo 21 gennaio.

Per l’ultimo dell’anno un ulteriore appuntamento in programma, sempre a piazza Duomo, con Tutti pazzi per Rds e vedrà la partecipazione di dj locali e Radio Zenith.

