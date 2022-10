Prossimamente in un piccolo film del videomaker Francesco Villari

MESSINA – Un’esperienza unica, nello scenario unico dello Stretto dall’alto, con Tempostretto, prossimamente sul nostro canale e sul sito. Il videomaker Francesco Villari ha volato con gli operatori del 118 in occasione dell’esercitazione che ha simulato il sisma a Messina. In primo piano anche un intervento di soccorso in un piccolo ed emozionante film.