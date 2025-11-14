La Corte dei Miracoli, va in scena la ballet-opera ispirata a Notre Dame de Paris VIDEO

Tra gli altri talenti messinesi salirà sul palco anche Marco Vito, direttore musicale di Riccardo Cocciante

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Le atmosfere gotiche della cattedrale di Notre Dame sul palco del Teatro Vittorio Emanuele. Con “La Corte dei Miracoli” va in scena la ballet-opera ispirata al celebre romanzo di Victor Hugo, ma anche al Gobbo di Notre Dame di Walt Disney e al musical di Riccardo Cocciante.

Sul palco giovani talenti messinesi

Uno spettacolo che unisce danza, musica e canto dal vivo. Tra i tanti talenti messinesi si esibirà anche il direttore musicale di Cocciante, Marco Vito. Il cantante e musicologo è originario di Gioiosa Marea e da più di 20 anni lavora al fianco del cantautore italiano ed è diventato supervisore musicale dei suoi spettacoli.

Ospite d’onore Marco Vito, direttore musicale di Cocciante

“Mi sono esibito per la prima volta al Vittorio Emanuele partecipando al saggio di danza della direttrice Mariangela Bonanno. Ho capito subito che non si trattava di un semplice saggio ma di uno spettacolo che meritava palcoscenici importanti come questo”, racconta Marco Vito. Oggi torna come ospite d’onore nel secondo tempo de “La Corte dei Miracoli”.

Interpreterà Il tempo delle cattedrali, Clandestini e Bella

Vito interpreterà 3 brani di Notre Dame de Paris, ovviamente nella versione di Cocciante: Il tempo delle cattedrali, Clandestini e Bella. Il secondo atto dello spettacolo di apre proprio con la sua esibizione, accompagnata dalle coreografie di ballerini professionisti e giovani danzatori messinesi.

“Notre Dame ce l’ho nel cuore da tutta la vita”

Marco Vito racconta la sua esperienza professionale e musicale in giro per il mondo. Per la prima volta si esibirà sul palco della sua città. “Una grande emozione perché so che in mezzo al pubblico ci saranno persone a cui voglio bene e poi perché il Vittorio Emanuele è un teatro prestigioso per Messina e per la Sicilia”, aggiunge il cantante. “Notre Dame ce l’ho nel cuore da tutta la vita e lo porterò anche stasera su questo palco“, conclude.

Per la prima volta un saggio di danza entra nel cartellone del Teatro

Non capita così spesso che un saggio di danza entri nel cartellone di un teatro. A volerlo fortemente per questa stagione teatrale sono stati proprio il sovrintendete e il presidente del Vittorio Emanuele. Nelle sue repliche di giugno 2025, infatti, il pubblico aveva già intuito che si trattasse di un vero e proprio spettacolo e non semplicemente di un saggio di fine anno. Una grande soddisfazione per la direttrice artistica Mariangela Bonanno e per il regista Valerio Vella.

Coreografi e cast interamente di Messina

Le coreografie sono state curate da Alice Rella, Giorgia Di Giovanni, Domelita Abate, Gianluca La Spada, Desirèe Trovatello, Gianni Berta e Francesco La Vecchia.

Il cast, interamente di messinesi, è composto da Giuseppe Licitri, Marco Mondì, Simona Squillaci, Mara Pulitano, Maurizio Russo, Alberto Guarnera e Ilaria Raffa. Oltre alla guest star Marco Vito, saliranno sul palco anche i cantanti e ballerini professionisti Denise Truscello, Carmelo Alati, Gianni Berta, Francesco La Vecchia, Sharon Tartaro e Kostantin Hryhor’yev. Inoltre si esibiranno i giovani danzatori della scuola Studio Danza di Mariangela Bonanno, direttrice artistica della compagnia Marvan.

Stasera alle 21.00 andrà in scena la prima e poi le repliche sabato 15 novembre alle 21.00 e domenica 16 alle 18.00.

Vedi qui la galleria fotografica