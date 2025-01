“La riqualificazione di Messina grazie al Piano immobili pubblici” VIDEO

Alessandra dal Verme, direttrice del Demanio, sottolinea l'importanza dell'intesa con il Comune nel segno della rigenerazione urbana

di Silvia De Domenico, testo raccolto da Marco Olivieri

MESSINA – “La dottoressa Alessandra dal Verme, direttrice del Demanio, è un esempio di come dovrebbe essere ogni dirigente, ogni burocrate. Non ci si può limitare a fare un sollecito scritto, ad esempio, in determinate situazioni. Bisogna agire, telefonare e mettersi al lavoro per il bene comune, secondo i principi della Costituzione”. A dichiararlo è il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in occasione della presentazione a Messina del Piano immobili pubblici“. Il lavoro della dottoressa dal Verme è stato importante nel progetto, stamattina le firme a Palazzo Zanca, che vede in primo piano il recupero per Messina delle ex caserme Masotto e Nervesa, con la riqualificazione del territorio di Bisconte.

Ecco le parole della direttrice del Demanio (nella foto con il sub commissario al Risanamento Marcello Scurria): “Il protocollo d’intesa si chiama Piano città degli immobili di Messina. Si tratta di uno strumento che serve a pianificare, assieme agli enti del territorio, in modo coerente con la pianificazione urbana e gli obiettivi del Comune, e con il fabbisogno del territorio, la destinazione degli immobili pubblici e la riqualificazione degli stessi a Messina. L’immobile pubblico non è un’entità autonoma dalla città. È un qualcosa che deve dialogare con la città e che fa parte della rigenerazione della città. L’intesa con il Comune consente di porre in primo piano questa necessità di cambiamento. Messina è meravigliosa ma deve risolvere alcuni problemi come il disagio abitativo, in modo da valorizzarne il patrimonio paesaggistico e la magnifica posizione. Si vuole riqualificare un intero territorio in ottica di sistema”.

