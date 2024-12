L’anno dei nuovi parchi e della bellezza ritrovata: il video che racconta com’è cambiata Messina

12 mesi di progetti, cantieri, inaugurazioni e crisi: il 2024 in tre minuti

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ripercorriamo in video l’ultimo anno: ecco come ha cambiato volto Messina nel 2024. E’ stato l’anno dei nuovi parchi, dei lavori Amam e della crisi idrica. Delle immagini della città che hanno fatto il giro del mondo grazie alla visita della first lady Jill Biden e alla storica impresa dello slackliner Jaan Roose, sospeso per ore sullo Stretto di Messina.

Nuovi inizi, progetti e cantieri

Il nuovo Parco Aldo Moro, la nuova Villa Dante, i nuovi “parchi della bellezza” all’Annunziata e Ponte Schiavo. I nuovi parcheggi d’interscambio, le nuove piste ciclabili e i nuovi asili nido. Un anno pieno di inaugurazioni, cantieri e progetti che iniziano a prendere forma. Un anno di nuovi inizi e buoni propositi per il 2025. L’anno del ritorno della grande musica al San Filippo, al PalaRescifina, piazza Duomo e arena di Capo Peloro.