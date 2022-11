Letture e laboratori creativi al Palacultura. Tutti gli incontri per bambini dai 3 ai 12 anni - Tempostretto

La biblioteca comunale "Tommaso Cannizzaro" ospiterà gli eventi gratuiti ma su prenotazione

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dalle favole siciliane alla tombola letteraria, passando per le storie sotto l’albero di Natale e quelle in lingua inglese o spagnola. Al via un ciclo di incontri, promossi dalla Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro“, e dedicati a piccoli lettori messinesi “Nati per Leggere” e non solo. Gli appuntamenti pomeridiani, sempre con inizio alle 16.45, ospiteranno al primo piano del Palacultura di Messina bambini di fascia d’età compresa fra i 3 e i 12 anni.

Con i quattro giovani del Servizio Civile Cultura

Ad affiancare il personale della biblioteca quest’anno ci saranno anche i quattro giovani impegnati nel Servizio Civile Cultura, avviato lo scorso anno dall’assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Messina Enzo Caruso. Maria, Nicolò e Giorgia ci raccontano di cosa si occuperanno nei laboratori. Ognuno di loro ha messo in campo le proprie attitudini e passioni per rendere unici gli incontri. Ecco che l’oralità siciliana e la cultura del rito del focolare avranno uno spazio di primo piano nell’incontro che si terrà questo pomeriggio, 15 novembre, alle 16.45. Giochi e favole siciliane, dal titolo “Ora ti cuntu” per bambini di 8-10 anni.

Creatività e racconti in lingua

Non mancheranno incontri in cui alle letture saranno abbinati momenti di creatività e di arte. I laboratori “Che maschera!” nel periodo di Carnevale e “Fatto ad arte” dedicato all’arte contemporanea”. E poi racconti in altre lingue: “Tell me a tales and play with me” con letture e giochi in lingua per bambini di 7-10 anni e “Cuéntame una historia y juega conmigo” in lingua spagnola.

“L’ora delle storie”: prime letture bambini 3-6 anni

Accanto alle letture e laboratori creativi proseguirà l’attività con i più piccoli, di età compresa fra i 3 e i 6 anni, che si avvicinano per la prima volta ai libri. “L’ora delle storie. Letture a bassa voce” sarà curato dai volontari Npl della provincia di Messina. Sono previsti un incontro al mese, il giovedì alle 16.45, da novembre ad aprile. Gli appuntamenti avranno una durata di 60 minuti e si svolgeranno nella sezione “Fata Morgana” della Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro”, al secondo piano del Palacultura (viale Boccetta 373). Per partecipare è necessario prenotare tramite email all’indirizzo biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it o telefonicamente al numero 0907723549.

“L’ora del tè” e stage di scrittura per adulti

Gli eventi 2022-23 non sono solo dedicati ai piccoli: ecco che arrivano “Un libro all’ora del tè”, gli stage di scrittura e “Sbocciare d’incanto” con la poesia dell’associazione “Terremoti di carta”. Il ciclo di incontri per adulti si articolerà fra novembre e maggio, anche in questo caso è preferibile la prenotazione tramite la biblioteca.

Ecco il programma completo degli eventi 2022-2023