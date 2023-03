Messina, la bellezza da riscoprire nonostante le emergenze VIDEO - Tempostretto

Nel meglio della settimana di Tempostretto tv, dal 6 all'11 marzo, raccontiamo i disagi in città ma anche Forte Cavalli e i suoi panorami

montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Che settimana è stata con Tempostretto tv dal 6 alll’11 marzo? 7 giorni di video news con “le scarpe spaiate” nel segno della parità di genere ma anche delle proteste dei commercianti di viale San Martino che chiedono di essere ascoltati dall’amministrazione comunale. “Volevamo la sosta breve. Si sono però previste due corsie di pista ciclabile, una lato monte e una lato mare, e non i parcheggi con disco orario”, sostengono, con il presidente della III Municipalità Cacciotto.

Avevamo iniziato il lunedì con la manifestazione dei ragazzi e un altro passaggio significativo è con i futuri chef grazie alla formazione dal valore sociale del Cirs. E ancora: da “eroi del Covid a disoccupati”. Così si sente il mondo dei precari Covid. Sono circa 50 gli Oss, operatori socio sanitari, dell’Irccs Bonino-Pulejo che hanno visto scadere il proprio contratto il 28 febbraio scorso, dopo due anni di attività in pandemia, e li abbiamo ascoltati.

Le sfide di Nunzio Bruno e la messa in sicurezza di Acqualadrone

Ma non solo problemi: lo scalatore Nunzio Bruno racconta il suo percorso nel mondo, con un’attenzione a una malattia come la Sla. Dalla bellezza delle scalate alla messa in sicurezza di un territorio di cui prendersi cura, come Acqualadrone. E un altro tema spinoso è quello del depuratore a Mili. E la politica è stata al centro della settimana soprattutto sul tema del risanamento.

Terminiamo sempre nel segno della bellezza con un patrimonio da valorizzare. Forte Cavalli, una delle fortificazioni più importanti di tutta la città.

