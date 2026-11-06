Messina, si lavora senza sosta per spegnere l’incendio alla Camera di commercio VIDEO

Aggiornamenti dai vigili del fuoco dopo il rogo del pomeriggio

MESSINA – Aggiornamento da parte dei vigili del fuoco sull’incendio alla Camera di commercio. Si lavora dal pomeriggio, dopo l’allarme delle 14.28. “Proseguono incessantemente le operazioni di minuto spegnimento dell’incendio e messa in sicurezza dell’area coinvolta. Sul posto sono attualmente impegnati circa venti operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

“Il dispositivo di soccorso schierato vede in azione due squadre operative (Squadra 1A e Squadra 2A), Autoscala, Tre Abp (AutoBotte Pompa) e due Aps (Auto Pompa Serbatoio) per la riserva idrica e l’estinzione, Carro Aria per la ricarica degli autorespiratori, ATRID (Automezzo Tridimensionale). Un funzionario di guardia è presente sul posto per il coordinamento delle operazioni di soccorso. I Vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per bonificare gli ultimi focolai e garantire la completa sicurezza della struttura e dell’area circostante”, viene evidenziato.

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