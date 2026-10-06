Messina Street Food Fest, fra le 50 casette del gusto anche uno chef stellato VIDEO

Ecco le specialità da gustare a piazza Cairoli dal 15 al 18 ottobre

MESSINA – Torna a Piazza Cairoli il Messina Street Food Fest. Un’ottava edizione dedicata alla birra artigianale. Saranno 8 i birrifici protagonisti: messinesi, siciliani e calabresi. 50 le specialità da gustare, di cui 21 novità dolci e salate.

Uno chef stellato fra le 50 casette

“Come ogni anno abbiamo voluto proporre delle alternative per gli intolleranti al glutine e al lattosio. Quest’anno anche con delle nuove proposte”, sottolinea il presidente di Eventivamente e ideatore dell’evento, Alberto Palella. E continua: “Da anni abbiamo fra gli operatori chi ha lo spicchio del Gambero Rosso o il cono, ma quest’anno abbiamo anche uno chef stellato. Lo chef Raciti proporrà l’iris salato, il dolce tipico catanese quindi nella versione salata”, conclude Palella.

Basile: “4 giorni di rilancio per riempire la piazza”

Alla serata di presentazione dell’evento, a Villa Ida, erano presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi eventi, Massimo Finocchiaro. Entrambi hanno sottolineato l’importanza della manifestazione enogastronomici per tutta la città. L’evento, infatti, crea un indotto economico per le attività commerciali del centro di Messina. “4 giorni di comunità, convivialità, identità e rilancio per riempire la piazza”, ha detto Basile. “E’ un momento per valorizzare l’artigianalità degli operatori, dare spazio alle eccellenze e diventare punto di riferimento per l’enogastronomia in tutta la provincia di Messina”, ha concluso il sindaco.

115.000 presenze nel 2025

L’anno scorso il Messina Street Food Fest ha registrato 115.000 presenze. Anche quest’anno il ricavato degli show coooking a pagamento andrà alle attività del terzo settore. I beneficiari saranno il Cirs, la mensa di Sant’Antonio, la Croce Rossa e il canile Millemusi. Inoltre si riconfermano le partnership con l’I.I.S. Antonello e con Gran Mirci.

Le novità

Partiamo dai numeri. L’edizione 2026 vedrà in piazza 50 casette del gusto con 13 nuovi operatori e ben 21 specialità inedite. Tra queste, ci sarà l’Iris salato al pistacchio, creazione dello chef stellato Giuseppe Raciti. E per la prima volta lo Street Food Fest raggiungerà anche le Eolie: grande attesa per il “Morso eoliano” proposto dal ristorante “U Cucunciu” di Malfa. Non solo stelle, il Messina Street Food Fest è la sintesi perfetta delle eccellenze del “cibo di strada”: per questo troveranno spazio anche operatori già premiati da Gambero Rosso con i celebri “Spicchi, Coni e Fette”.

Grande attenzione alle necessità di chi ha intolleranze alimentari. Nel villaggio gastronomico ci saranno sei specialità gluten free e senza lattosio in aggiunta alle pietanze già prive naturalmente di glutine e lattosio. Per i celiaci a disposizione anche diversi tipi di birra senza glutine. Tutto questo grazie alla preziosa partnership con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC).

Immancabili i tanto attesi show cooking, condotti dalla giornalista Valeria Zingale. In programmanove appuntamenti durante i qualipiazza Cairoli diverrà un vero e proprio ristorante. Grandi chef, anche stellati, e maestri gelatieri si alterneranno davanti a fornelli e banconi. La tendostruttura, che sarà allestita per l’occasione, vedrà inoltre sotto i riflettori una “contaminazione del gusto” con la regione Abruzzo che ha sposato il progetto. Protagoniste cinque cantine abruzzesi che, insieme alle tre siciliane, accompagneranno piatti che celebrano la biodiversità agraria. Una sinergia tra due realtà diverse ma unite dalla voglia di valorizzare i propri tesori enogastronomici. Il ricavato degli show cooking sarà devoluto ad associazioni ed enti del Terzo Settore che operano sul territorio messinese: Croce Rossa Italiana, C.I.R.S. Casa Famiglia ETS, Mensa di Sant’Antonio, Canile Millemusi e ABC – Amici dei Bimbi in Corsia Onlus. Gli inviti potranno essere ritirati contattando le singole associazioni. L’area show cooking sarà gestita anche grazie alla sinergia con Gran Mirci, l’IIS “Antonello” e con i suoi studenti che collaborano al servizio sala e cucina e accoglienza nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro. Quest’anno saranno protagonisti anche i ragazzi dell’Associazione ETS Autismo di Nizza di Sicilia, presenti in sala e a supporto della cucina.

Non solo cibo. Piazza Cairoli ospiterà infatti anche tanto spettacolo e intrattenimento in uno spazio fortemente voluto dall’amministrazione comunale. Tornerà la compagnia dei Joculares con nuove performance che mixano giocoleria, trampolieri, danza acrobatica aerea e danza contemporanea. Non mancherà la buona musica con l’esibizione di cinque live band, messinesi e reggine, e i dj set coordinati da Alfredo Reni. Gli spettacoli saranno condotti da Carmen Cilione.

Il Messina Street Food Fest 2026 è patrocinato da: Regione Siciliana, assessorato per le Attività Produttive, Regione Abruzzo, Città Metropolitana di Messina, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Messina, Visit ME, Messina Città degli Eventi, Università degli studi di Messina, Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Messina, Camera di Commercio di Reggio Calabria, Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Camera di Commercio Chieti-Pescara, Confesercenti Messina, IIS Antonello, Cral Città Metropolitana di Messina, Associazione ETS Autismo di Nizza di Sicilia, Amam, Atm Spa, Messina Servizi Bene Comune, Aic Sicilia.



Dall’8 ottobre parte la prevendita dei token

Anche quest’anno sarà possibile acquistare i token in anteprima ed evitare la fila. A partire da giovedì 8 ottobre prevendita disponibile presso i seguenti punti vendita:

· Nord: Pitoneria Portella, viale Giostra 120 – Ploom Store, via Consolare Pompea 220 (Ganzirri)

· Centro: Officina Musumeci Service, viale Italia 93 – Panificio Francesco Arena, via T.Cannizzaro 137 – Bar Astoria, viale S.Martino 67 – La Matta, piazza Duomo 23

· Sud: Prodotti tipici Campanella, via Nazionale 247 Mili Marina – Pasticceria Salvà, via nazionale 313 Mili Marina

Gli orari di apertura del Villaggio Gastronomico

• Giovedì 15 ottobre dalle 18 all’1

• Venerdì 16 ottobre: dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1

• Sabato 17 ottobre dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1

• Domenica 18 ottobre: dalle 11 alle 24

Gli orari degli show cooking

• 15 ottobre: alle 19 e alle 21

• 16-17 ottobre: alle 19 e alle 21

• 18 ottobre: alle 12, alle 19 e alle 21