Oasi felina, canile e gattile: il 2025 del benessere animale. Ma anche ampliamenti nei cimiteri VIDEO

1000 posti in più al Gran Camposanto, Minutoli: "Ridurre i tempi di giacenza delle salme in deposito"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il 2024 è stato un anno intenso per gli uomini e le donne della Protezione civile di Messina. L’assessore Massimo Minutoli racconta il lavoro silenzioso dei volontari per fronteggiare le emergenze, soprattutto idriche, che hanno colpito la città nell’ultimo anno. Ma inizia un nuovo anno pieno di sfide su altri fronti per l’assessorato che ha anche competenze cimiteriali e sul benessere animale. Gli ampliamenti nei cimiteri, la realizzazione di un’oasi felina a Sperone e i servizi di canile, gattile e accalappiamento sono le priorità di Minutoli per 2025.