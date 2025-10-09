 Paradiso, Messina Servizi bonifica l'area delle Case Basse VIDEO

Paradiso, Messina Servizi bonifica l’area delle Case Basse VIDEO

Silvia De Domenico

Paradiso, Messina Servizi bonifica l’area delle Case Basse VIDEO

giovedì 09 Ottobre 2025 - 14:00

Sono stati rimossi diversi cumuli di rifiuti e posizionate nuove fototrappole

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Continuano le bonifiche straordinarie di Messina Servizi. Questa volta gli operatori hanno ripulito l’area delle Case Basse di Paradiso. Sono stati rimossi diversi cumuli di rifiuti e ingombranti. Dopo la pulizia sono state posizionate telecamere e fototrappole per stanare gli “zozzoni”.

Un paradiso in mezzo al degrado

Di riqualificare l’area delle Case Basse di Paradiso se ne parla da decenni, senza che si muova foglia. Non ci sono ancora progetti all’orizzonte. Di accessibile c’è solo una strada stretta, in alcuni punti anche sterrata, poi costruzioni a destra e a sinistra, davanti al mare, tra vecchie case, baracche e concessioni demaniali per attività non sempre in funzione, come il “Cantiere Marina Sport”, oggi in curatela fallimentare.

bonifica case basse

Erano presenti la presidente di Messina Servizi, Mariagrazia Interdonato, l’assessore Nino Carreri, il presidente della V Municipalità, Raffaele Verso e alcuni consiglieri.

bonifica case basse

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La vittoria politica della Flotilla e le piazze contro il genocidio
L’alta pressione delle Azzorre spinge aria mite, da venerdì massime sui +25°C
Ricomincia la Scuoletta: gli ospiti di Casa Serena tornano sui banchi VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED