Paradiso, Messina Servizi bonifica l’area delle Case Basse VIDEO

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Continuano le bonifiche straordinarie di Messina Servizi. Questa volta gli operatori hanno ripulito l’area delle Case Basse di Paradiso. Sono stati rimossi diversi cumuli di rifiuti e ingombranti. Dopo la pulizia sono state posizionate telecamere e fototrappole per stanare gli “zozzoni”.

Un paradiso in mezzo al degrado

Di riqualificare l’area delle Case Basse di Paradiso se ne parla da decenni, senza che si muova foglia. Non ci sono ancora progetti all’orizzonte. Di accessibile c’è solo una strada stretta, in alcuni punti anche sterrata, poi costruzioni a destra e a sinistra, davanti al mare, tra vecchie case, baracche e concessioni demaniali per attività non sempre in funzione, come il “Cantiere Marina Sport”, oggi in curatela fallimentare.

Erano presenti la presidente di Messina Servizi, Mariagrazia Interdonato, l’assessore Nino Carreri, il presidente della V Municipalità, Raffaele Verso e alcuni consiglieri.