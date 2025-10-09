Paradiso, Messina Servizi bonifica l’area delle Case Basse VIDEO

Sono stati rimossi diversi cumuli di rifiuti e posizionate nuove fototrappole
servizio di Silvia De Domenico
MESSINA – Continuano le bonifiche straordinarie di Messina Servizi. Questa volta gli operatori hanno ripulito l’area delle Case Basse di Paradiso. Sono stati rimossi diversi cumuli di rifiuti e ingombranti. Dopo la pulizia sono state posizionate telecamere e fototrappole per stanare gli “zozzoni”.
Un paradiso in mezzo al degrado
Di riqualificare l’area delle Case Basse di Paradiso se ne parla da decenni, senza che si muova foglia. Non ci sono ancora progetti all’orizzonte. Di accessibile c’è solo una strada stretta, in alcuni punti anche sterrata, poi costruzioni a destra e a sinistra, davanti al mare, tra vecchie case, baracche e concessioni demaniali per attività non sempre in funzione, come il “Cantiere Marina Sport”, oggi in curatela fallimentare.
Erano presenti la presidente di Messina Servizi, Mariagrazia Interdonato, l’assessore Nino Carreri, il presidente della V Municipalità, Raffaele Verso e alcuni consiglieri.