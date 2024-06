Parcheggi di Pace e Contemplazione, completata la barriera in new jersey VIDEO

200 metri di blocchi nelle due aree di sosta. A Paradiso lavori fermi, il cantiere resta sotto sequestro

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Si lavora da venerdì scorso al posizionamento di 100 blocchi nei parcheggi di Contemplazione e Pace. In tutto duecento metri di new jersey per proteggere le auto che entreranno a parcheggiare nell’area ed evitare che qualcuno possa finire in spiaggia. Si stanno completando i lavori nei due villaggi della riviera nord e poi le aree di sosta chiuse ormai da due anni potranno riaprire (qui la cronistoria del lungo disagio). Mentre il parcheggio di Paradiso, il primo dei tre per chi arriva da Messina centro, rimane sotto sequestro.