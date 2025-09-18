 Ponte. "Subito opere compensative su viabilità e rete idrica, la prima fase in primavera" VIDEO

Silvia De Domenico

giovedì 18 Settembre 2025 - 12:30

Le parole di Pietro Ciucci a Palazzo Zanca. Stamattina confronto tra l'ad della Stretto di Messina e il vicesindaco Salvatore Mondello

Servizio di Silvia De Domenico, testo raccolto da Marco Olivieri

MESSINA – Incontro oggi a Palazzo Zanca tra l’amministratore delegato della società Stretto di Messina e il vicesindaco Salvatore Mondello. In primo piano il tema ponte. Ha evidenziato Pietro Ciucci dopo il confronto: “La delibera del Cipess, il 6 agosto, è stato scritta in tempi molto rapidi. Ed è approdata all’inizio di settembre alla Corte dei conti. Ci sono i tempi normali, dato che la Corte fa una verifica di legittimità importante. Ci aspettiamo entro ottobre di avere l’esito di questo controllo su una procedura complicata e complessa come quella per il ponte sullo Stretto. In ogni caso, partiremo con la rete idrica e la viabilità, come richiesto dal Comune, come concodato con il sindaco, alla presenza del ministro Salvini, con le opere anticipate e compensative. Subito dopo l’efficacia dei contratti, tutto sarà avviato. I tecnici sono già al lavoro”.

Salvatore Mondello e Pietro Ciucci
Salvatore Mondello e Pietro Ciucci

