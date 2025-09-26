“Rettrice Spatari, basta agli accordi di UniMe con l’università di Israele” FOTO e VIDEO

Attivisti e studenti davanti al Rettorato a Messina: "La Hebrew University of Jerusalem sostiene il governo criminale di Netanyahu"

MESSINA – “Basta con gli accordi tra l’Università di Messina e la Hebrew University of Jerusalem. Rettrice Spatari, così si diventa complici di chi sostiene il governo criminale di Netanyahu e del genocidio dei palestinesi. Stamattina la manifestazione davanti al rettorato di UniMe ha visto striscioni, cori, appelli, un’enorme bandiera palestinese e alcuni interventi di attivisti e studenti universitari. La richiesta è una sola: “Nei mesi scorsi 264 docenti hanno sottoscritto un appello in cui chiedevano all’Ateneo l’interruzione di ogni forma di collaborazione con Israele e la Hebrew University. Una richiesta avanzata in diverse occasioni anche dalla componente studentesca: la Palestina deve essere la prima questione all’ordine del giorno del Senato dell’Università di Messina e di tutte le università che ancora oggi intrattengono rapporti con Israele”. A promuovere l’iniziativa il coordinamento “Messina per la Palestina”.

Tra gli interventi, tutti appassionati, quelli dell’attivista Alice Camardella (in video un estratto) e dello studente Enrico Nania (“Basta con il programma Horazon Europe, non possiamo finanziare uno Stato che attua uno sterminio”). Più volte è stato evidenziato: “”La Hebrew University of Jerusalem non ha un ruolo neutrale. Sostiene il governo criminale di Netanyahu, che si ta rendendo colpevole di un genocidio a Gaza”.

Così si legge nel documento firmato da 264 docenti dell’università di Messina nel mese di luglio: “Avremmo auspicato un’azione che mettesse immediatamente fine a quella che oggi è una macchia nerissima che pesa sul corpo della nostra Università: l’Accordo quadro di cooperazione internazionale, in vigore dal maggio del 2021, con la Hebrew University di Gerusalemme. Università, certo, non la sola, ma in prima linea, nel dare supporto, in varie forme, all’apparato bellico israeliano”.

L’auspicio è che la rettrice Giovanna Spatari e il Senato accademico pongano fine a questo accordo, in attesa di tempi migliori.

Articoli correlati