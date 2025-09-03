Si conclude il centro estivo di Castanea. Hanno partecipato 50 bambini dei villaggi VIDEO

Le attività si sono svolte a Villa Arrigo, la stessa in cui a Natale va in scena il presepe vivente

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Per la prima volta i bambini provenienti dai villaggi collinari della zona nord hanno avuto l’opportunità di frequentare il centro estivo di Messina Social City. Il progetto organizzato da diversi anni all’interno di Villa Dante si è spostato in via sperimentale anche a Castanea.

Attività gratuite per 50 bambini dei villaggi della zona nord

Una cinquantina di bambini di diversi villaggi, fra cui le Masse, Salice e Spartà, hanno svolto un mese di attività all’interno di Villa Arrigo. Lo spazio immerso nel verde è conosciuto da tutti per il presepe vivente che ogni anno l’associazione Giovanna D’Arco realizza nel mese di dicembre con il coinvolgimento di tutto il villaggio di Castanea.

“Le attività in questa villa orgoglio per tutta la comunità”

“Vedere la villa vissuta così intensamente anche nel periodo estivo dai bambini delle nostre comunità ci riempie di orgoglio”, dichiara il presidente dell’associazione Giovanna D’Arco, Tonino Spanò. “Intervengo in rappresentanza dell’associazione ma anche come padre di due bambine che hanno partecipato con grande entusiasmo a questo centro estivo molto ben organizzato”, aggiunge.

Centro estivo inclusivo e gratuito

A raccontare le iniziative che hanno coinvolto i bambini nel mese di agosto sono le tre coordinatrici del centro Cristina Calabrò, Annabella Scalese e Katia Genna. “E’ stato un centro inclusivo e le attività sono state pensate su misura per tutti i bambini. Inoltre abbiamo dato valore al luogo in cui ci trovavamo facendo intervenire diversi rappresentanti dell’associazione di Castanea che hanno raccontato ai bambini tradizioni e leggende del territorio”, raccontano le coordinatrici di Messina Social City.

L’iniziativa è nata da un’intuizione della consigliera comunale Margherita Milazzo e si è concretizzata grazie alla sinergia con l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, la presidente dell’azienda speciale Valeria Asquini e la consigliera Daniela Bruno.

Vedi qui la galleria fotografica della festa conclusiva a Villa Arrigo