"Una finestra sul mondo": quando il buon cibo unisce popoli, culture e religioni VIDEO - Tempostretto

Una festa interculturale: domani alle 20, a Messina, al Marina del Nettuno. Ospiti 3 tenori ucraini

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sarà la festa del dialogo tra i popoli attraverso cibi tipici, canti e danze. La “finestra sul mondo” si aprirà dalla Marina del Nettuno domani alle 20.00. Un evento fortemente voluto da padre Giovanni Amante, parroco della Chiesa Ortodossa di Messina.

Piatti tipici ucraini e filippini

“Sarà presente la comunità ucraina e filippina, grazie alla collaborazione di padre Ferico Duque. I cibi e la musica popolare di queste due culture si mescoleranno a quelli italiani rappresentati dai 3 ambasciatori del gusto messinesi: lo chef Pasquale Caliri, il pasticcere Lillo Freni e il mastro fornaio Francesco Arena.

“Il cibo è patrimonio culturale immateriale”

“Il cibo è da sempre motivo di aggregazione”, spiega lo chef Caliri. “L’Unesco lo definisce appunto patrimonio culturale immateriale e forti di questa considerazione vogliamo focalizzarci sulla ricchezza, a volte poco manifesta, delle numerosissime comunità che vivono nella nostra città”.

Fondazione ITS Albatros: “Nostro istituto un’opportunità”

Fra lasagne, cannoli, nalinsnik e shuba: un menù a più mani per sollecitare il dialogo interculturale tra le diverse etnie presenti nel nostro territorio. Al fianco dello chef Caliri anche la Fondazione ITS Albatros. La presidente Antonella Sidoti: “Il nostro istituto è un’opportunità, per i messinesi ma anche per persone di altra provenienza”.

Ivo Blandina: “Il nostro porticciolo accoglie per natura”

“Marina del Nettuno è un porticciolo e per sua natura accoglie gente da tutto il mondo”, spiega il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina. “La cucina dello chef Caliri è già una piccola comunità multietnica e siamo felici di ospitare un evento che incarni questo spirito”.

La benedizione di Mons. Cesare di Pietro

A benedire la manifestazione il vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Messina Monsignor Cesare di Pietro. Ecco le sue parole.

L’eventi si svolgerà domenica 28 agosto presso il ristorante Marina del Nettuno e si potrà partecipare solo su invito.