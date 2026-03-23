 Via Cesare Battisti, i lavori per la nuova pista ciclabile entrano nel vivo VIDEO

Via Cesare Battisti, i lavori per la nuova pista ciclabile entrano nel vivo VIDEO

Silvia De Domenico

Via Cesare Battisti, i lavori per la nuova pista ciclabile entrano nel vivo VIDEO

lunedì 23 Marzo 2026 - 13:00

Messina. Fino al 17 aprile non si potrà parcheggiare sul lato opposto al cantiere

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori per il nuovo tratto di pista ciclabile in via Cesare Battisti entrano nel vivo. La settimana scorsa l’impresa aveva iniziato ad allestire il cantiere. Oggi si continua con la recinzione del marciapiede che costeggia il Tribunale, quello in cui verrà realizzata la nuova corsia ciclabile.

pista ciclabile via Cesare Battisti

Il nuovo tratto collegherà le piste di via Cannizzaro e via Geraci

Si tratta del progetto di prolungamento del percorso ciclabile che dalla via Tommaso Cannizzaro arriverà fino al tratto realizzato a dicembre in via Geraci. Da oggi entra in vigore in divieto di sosta sul lato opposto al cantiere di via Cesare Battisti. Fino al 17 aprile, infatti, non si potrà parcheggiare nel tratto compreso fra la via Tommaso Cannizzaro e la via Nicola Fabrizi.

pista ciclabile via Cesare Battisti

I parcheggi torneranno disponibili alla fine dei lavori

E’ stato necessario allargare la corsia nord-sud verso il centro della carreggiata proprio per far posto al cantiere. Ecco perché le due corsie sud-nord, che verranno mantenute, si sono spostate verso gli stalli blu. Questi verranno sacrificati solo per qualche settimana, infatti man mano che il cantiere avanzerà verso sud i parcheggi torneranno disponibili.

Vedi qui la galleria fotografica

pista ciclabile via Cesare Battisti
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