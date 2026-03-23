Via Cesare Battisti, i lavori per la nuova pista ciclabile entrano nel vivo VIDEO

Messina. Fino al 17 aprile non si potrà parcheggiare sul lato opposto al cantiere
servizio di Silvia De Domenico
MESSINA – I lavori per il nuovo tratto di pista ciclabile in via Cesare Battisti entrano nel vivo. La settimana scorsa l’impresa aveva iniziato ad allestire il cantiere. Oggi si continua con la recinzione del marciapiede che costeggia il Tribunale, quello in cui verrà realizzata la nuova corsia ciclabile.
Il nuovo tratto collegherà le piste di via Cannizzaro e via Geraci
Si tratta del progetto di prolungamento del percorso ciclabile che dalla via Tommaso Cannizzaro arriverà fino al tratto realizzato a dicembre in via Geraci. Da oggi entra in vigore in divieto di sosta sul lato opposto al cantiere di via Cesare Battisti. Fino al 17 aprile, infatti, non si potrà parcheggiare nel tratto compreso fra la via Tommaso Cannizzaro e la via Nicola Fabrizi.
I parcheggi torneranno disponibili alla fine dei lavori
E’ stato necessario allargare la corsia nord-sud verso il centro della carreggiata proprio per far posto al cantiere. Ecco perché le due corsie sud-nord, che verranno mantenute, si sono spostate verso gli stalli blu. Questi verranno sacrificati solo per qualche settimana, infatti man mano che il cantiere avanzerà verso sud i parcheggi torneranno disponibili.
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