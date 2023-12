Via Garibaldi, i cordoli non scoraggiano la sosta selvaggia VIDEO - Tempostretto

Il giorno dopo l'inizio dei lavori ecco le prime auto parcheggiate fuori e dentro la pista ciclabile

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori per il posizionamento dei cordoli in via Garibaldi sono iniziati da un giorno e già si vedono i risultati. Il divisorio non è bastato a scoraggiare gli irriducibili della sosta selvaggia. Questa mattina c’erano auto fuori e dentro la pista ciclabile, non solo dove i cordoli non ci sono ancora ma anche dove sono già stati installati. Lo stesso accade in via Tommaso Cannizzaro, dove la segnaletica orizzontale e verticale indica chiaramente con un disegno una bicicletta ma sopra ci sono parcheggiate le auto. Senza controlli costanti la pista ciclabile del centro sarà impraticabile, esattamente come lo è stata in passato.