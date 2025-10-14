Villaggio Unrra, stop ai tir in due fasce orarie. Ma tornano a circolare di notte VIDEO

E da fine gennaio non ci sarà più il cantiere a Contesse. "Rfi sposterà l'area di stoccaggio altrove"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Caos viabile a Villaggio Unrra. Ecco cosa cambierà con la nuova ordinanza. Ad annunciarlo è stato il sindaco Federico Basile nel corso di un incontro pubblico con i cittadini di Contesse.

Le nuove fasce orarie

Stop ai camion del raddoppio Rfi in via Contesse durante l’ingresso e uscita da scuola. La restrizione sarà attiva in due fasce orarie, quando si registra la maggiore intensità del flusso veicolare. Mattina: dalle 07:45 alle 08:30, in coincidenza con l’ingresso degli studenti; pomeriggio: dalle 13:15 alle 14:15, orario di uscita degli studenti.

I camion tornano a circolare di notte

Di contro, però, i tir riprenderanno a viaggiare di notte. Il sindaco Basile ha già chiesto al cantiere di mitigare i rumori provenienti dal cantiere e di spostare i grossi fari lontani dalle abitazioni. “Non ci saranno più i cicalini rumorosi, ci saranno le luci lampeggianti. Abbiamo davanti gli ultimi mesi di disagio”, spiega il sindaco ai cittadini.

Da gennaio Rfi chiuderà il cantiere di Contesse

Da fine gennaio, infatti, Rfi sposterà l’area di stoccaggio di Contesse altrove. E non si sa ancora dove. In ogni caso il cantiere posizionate fra i due villaggi della zona sud già dall’inizio del 2027 non ci sarà più. “Dopo diverse interlocuzioni con Rfi siamo arrivati al risultato. Abbiamo trovato una soluzione per liberare Villaggio Unrra dal traffico che in questi mesi i cittadini hanno patito”, conclude Basile.