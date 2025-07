Acr Messina, un debito di quasi 130mila euro per le ultime due stagioni

Il dipartimento Sport ha risposto a un'interrogazione del consigliere La Fauci in merito alla situazione debitoria della società nei confronti del Comune

MESSINA – A fine giugno l’interrogazione del consigliere Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia) sulla situazione debitoria del Messina nei confronti del Comune. E un debito da quasi 130mila euro solo per le ultime due stagioni. Così scriveva La Fauci: “L’ennesima richiesta dell’Acr per l’utilizzo dello stadio Franco Scoglio è inaccettabile. Una società che deve al Comune svariate migliaia di euro per le passate stagioni non può pretendere di continuare a utilizzare il nostro impianto sportivo più importante come se nulla fosse. I numeri sono chiari: la società risulta largamente inadempiente verso il Comune per le passate stagioni. Parliamo di una società che non ha mai saldato integralmente i propri debiti e chiede nuovamente l’utilizzo di un bene pubblico senza aver mai dimostrato affidabilità nei pagamenti”. La risposta arriva dal dipartimento Servizi alla persona Sport e Spettacolo del Comune, con una nota firmata dal dirigente Salvatore De Francesco e dalle responsabili dell’ufficio Sport 3 Antonella Arena e Antonina Alessi.

La situazione debitoria dell’Acr Messina

Il dipartimento ricostruisce la situazione debitoria del Messina ma prima specifica che l’uso esclusivo dello stadio “Franco Scoglio” era garantito per la valenza del campionato di serie C. Una volta che è avvenuta la retrocessione in serie D, si considereranno “le istanze di altre società interessate, data l’indisponibilità di altri campi di calcio comunali”.

La nota dolente è quella della somme dovute, dati alla mano del dipartimento Sport, da Acr Messina al Comune: “Per la stagione 2024/25 € 64.027,00; stagione 2023 /24 € 65.270,00, comunicato alla società con ultima nota prot. n. 118074 del 15/04/ 25, per un totale di € 129.297,00”. E il dipartimento specifica che esiste “una situazione debitoria quantificata fino alla stagione 2022/23 con delibera del 27/07/23, oltre un debito per spese di utenze per l ‘utilizzo dello stadio Celeste. Per questa situazione debitoria è in corso una procedura giudiziaria”-

Tre nulla osta per lo stadio Scoglio

I sì ai nullaosta, per poter inserire l’impianto “Franco Scoglio” come stadio di casa in vista dei prossimi campionati e formalizzare l’iscrizione in Serie D e in Eccellenza, sono stati dati ad Acr Messina, Messina 1947 e Messana.

Di recente, a Palazzo Zanca, in V commissione, in un confronto con il consigliere Dario Carbone, l’assessore Massimo Finocchiaro ha parlato di un debito “tra 80 e 90mila euro grazie a una serie di compensazioni che negli anni scorsi hanno ridotto il passivo”.

In ogni caso, il futuro del Messina rimane ancora incerto. E il 10 agosto è la data decisiva per il piano di rientro.

