Akademia salva due volte in un anno e in crescita. Costantino: "Numeri impressionanti" - Tempostretto

Dalla salvezza all’ultimo respiro alla salvezza con largo anticipo tra le migliori della Serie A2. Riviviamo l’anno della squadra femminile di pallavolo della città

MESSINA – Se il calcio ormai da anni non regala soddisfazioni in città c’è l’Akademia Città di Messina, formazione di pallavolo femminile, che è ormai un vanto della città dello Stretto e di tutto il Sud Italia a livello nazionale. Dopo una storica promozione il 2023 è iniziando cercando di adattarsi ad un campionato dove l’inesperienza in Serie A2 si è inizialmente sentita. Si è dovuti ricorrere al mercato con l’ingaggio di Martinelli e Robinson e al cambio dell’allenatore con Fabio Bonafede in grado alla lunga di fare meglio di coach Marco Breviglieri quasi con le stesse atlete.

Nella poule salvezza, da una situazione abbastanza tragica, Akademia è riuscita a rimontare conquistando nove vittorie su dodici incontri, mentre nella stagione regolare erano state appena quattro le partite vinte su venti in tutto. Nel finale di campionato man mano che le vittoria maturavano ogni settimana bisognava aggiornare la classifica che vedeva Akademia sempre più vicina all’obiettivo salvezza, alla fine la permanenza in Serie A2 è arrivata il 14 maggio in casa superando Castelnuovo Rangone, esattamente lo stesso giorno in cui un anno prima era arrivata la storica rimonta in finale playoff della Serie B1 per ottenere la promozione. Un segno del destino per una squadra, società e gruppo atlete, davvero molto scaramantica.

Splendido il lavoro in vista della nuova stagione

Salvata la squadra e confermato il tecnico, che in realtà già qualche mese prima aveva firmato un prolungamento, la società si è messa subito all’opera per allestire un roster competitivo disegnato a immagine e somiglianza del suo tecnico. Poche conferme, quasi tutte nel reparto centrali, e pallavoliste offensive in grado di garantire tanti punti e non fare affidamento come nella prima metà del 2023 su giusto un paio di giocatrici. L’amministrazione è stata disponibile con la società tanto da consentirgli di prendere casa in un PalaRescifina tornato pienamente operativo per eventi sportivi e concerti.

La squadra ha accusato forse un inizio di campionato lento a causa, ripetuto più volte da Bonafede, di non riuscire a programmare più amichevoli nel pre campionato non a causa della società. In quella fase comunque quando eravamo passati a sbirciare qualche allenamento il tecnico ci aveva confidato che sarebbe stata una stagione per step e così è stato. Dopo il girone di andata Akademia ha centrato la qualificazione in Coppa Italia, anche se è poi sfumata la possibilità di disputare la finale a Messina, Akademia si è sempre più affermata come squadra di vertice del girone B e con tre giornate di anticipo, mettendo a segno la sesta vittoria di fila in stagione nell’ultimo incontro del 2023, striscia ancora aperta dunque, si è assicurata l’accesso alla poule promozione, già salva dunque e con la possibilità di provare a puntare al prossimo step che è quello di inseguire una delle posizioni che potrebbero valere un’altra storica promozione in serie A1. Ma al momento bisogna pensare chiudere al meglio questa prima parte di stagione e poi continuando a crescere vedere cosa arriverà.

Il commento del 2023 del presidente Costantino

Primo artefice del progetto Akademia Città Di Messina, il presidente Fabrizio Costantino, queste le sue dichiarazioni dopo l’ultima dell’anno a Soverato: “Chiudiamo l’anno col botto; oggi arriva una grande soddisfazione. Nel 2023 abbiamo conquistato due salvezze frutto di settanta punti, davvero un gran ruolino di marcia; solo trentaquattro da gennaio a maggio e ben trentasei, nell’arco di tre mesi, da ottobre a dicembre. Sono numeri impressionanti che ci inorgogliscono, ci danno nuovi stimoli e fiducia per andare avanti”.

“Ci aspettiamo un mese stupendo da gennaio – prosegue Costantino – il 7 si inizierà con Brescia al “PalaRescifina”, formazione storica per una gara con tante insidie. Dopo di che andremo mercoledì 10 a Macerata e ci giocheremo la nostra prima Coppa Italia. Tre giorni dopo affronteremo Perugia in trasferta, per poi concludere, sette giorni dopo, la regular season con Busto in casa. Un mese di fuoco che aspettiamo per scendere in campo e dire la nostra”. Il migliore augurio per il 2024 il presidente lo rivolge ai supporters, agli imprenditori che sostengono questa realtà e a tutto il territorio messinese: “Gli sponsor sono i nostri primi tifosi. Tutti insieme a fine gennaio tireremo le somme, facendo un primo bilancio per capire dove potremo arrivare. Intanto, facciamo gli auguri a tutto il territorio di Messina e ai nostri tifosi. L’augurio è quello di partire subito bene nel 2024, per ripetere quanto già fatto sinora, alzando ancor più l’asticella verso risultati importanti”.