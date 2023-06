L'incidente è avvenuto in via Circuito, a Torre Faro

MESSINA – Una fiat Panda si schianta contro un albero nella notte. L’impatto è forte, in via Circuito, a Torre Faro, e quattro persone vengono ricoverate in ospedale. Tre al Papardo, una al Policlinico. Sono intervenute la polizia municipale e l’ambulanza del 118.