Bandi di Messina Social City e Atm nel mirino del Pd: contestate tempistiche e qualifiche chieste

MESSINA – I consiglieri comunali del Pd Felice Calabrò, Antonella Russo e Alessandro Russo mettono nel mirino due bandi, pubblicati proprio nelle scorse ore da Atm e Messina Social City. Il primo riguarda progressioni verticali per individuare figure con parametri dirigenziali e il secondo due figure di vertice per una “riorganizzazione aziendale che andrebbe discussa e compresa per afferrarne le ragioni che la motivano”.

“Dalle ferie d’agosto ai bandi d’agosto”

I tre consiglieri si cono innanzitutto chiesti il perché di questa tempistica: “Potremmo dire dalle ferie d’agosto ai bandi d’agosto. Alle due società partecipate contestano “una pratica a cui ci aveva abituati la politica del passato e che pensavamo di esserci messi alle spalle”. Alle amministrazioni De Luca e Basile il Pd contesta ” di non programmare le ferie ma pubblicare in sordina dei bandi di selezione o concorso nel periodo dell’anno meno indicato”.

Il Pd: “Si rincorrono voci su un taglio ‘sartoriale’ dei bandi”

Calabrò e i due Russo si dicono “certi che la decisione di avviare tali decisioni sia legittima e improntata alla effettiva necessità gestionale aziendale al fine di rendere più efficace la loro operatività”. Ma hanno anche puntato l’indice contro le “voci che si rincorrono” da qualche giorno tanto sulla tempistica quanto sulle qualifiche chieste, arrivando fino al “potenziale taglio che potremmo definire ‘sartoriale’ su alcuni requisiti richiesti”.

Le richieste

Proprio per smentire queste voci i tre consiglieri del Pd hanno chiesto all’amministrazione Basile e ai vertici di Messina Social City e Atm di fare chiarezza sulle selezioni. Ma prima ancora di bloccare i bandi e gli avvisi, procedendo al ritiro così da rivedere meglio i criteri e da ripubblicarli “in un periodo dell’anno in cui quanti più possibili candidati interessati possano essere preparati a partecipare”. Hanno concluso che quella del ritiro, delle modifiche e della nuova pubblicazione sembra loro “la soluzione più opportuna e utile per mettere al riparo l’amministrazione da contenzioni, polemiche e dubbi”.