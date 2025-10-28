De Luca: “Basile non si baratta. Non ho bisogno di prostituirmi per esistere politicamente”

In attesa delle elezioni del 2027 continua il "tagliando" di assessori e partecipate del Comune di Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il treno per le amministrative del 2027 è già partito. Almeno per Sud chiama Nord. Il sindaco di Messina Federico Basile e l’ex Cateno De Luca hanno già chiaro il futuro della città. “Basile sarà ancora il nostro candidato sindaco e non siamo disposti a barattarlo per niente e nessuno”, ha ribadito il leader Cateno De Luca. “La sua candidatura non è in discussione, nemmeno in nome di possibili alleanze regionali o nazionali. Non ho bisogno di prostituirmi politicamente per esistere a livello regionale o nazionale, esisto già. Piuttosto resto fuori dalle coalizioni ma non baratterò mai Messina“, aggiunge De Luca.

“Basile non è frutto di coalizioni ma del voto popolare”

“A differenza del presidente Schifani, con tutto il rispetto per il ruolo, Basile non è il frutto di una coalizione ma del voto popolare. La sua candidatura passa solo dalla sua voglia di continuare a sacrificare la sua vita per amministrare Messina, non da una coalizione come quella che ha scelto Renato Schifani come candidato alla presidenza della Regione Siciliana”, ha aggiunto De Luca. Il leader di Sud chiama Nord ha ribadito ancora una volta che non baratterà con il centro destra il candidato sindaco di Messina.

Lista civica “Basile sindaco di Messina” e under 40 “De Luca sindaco di Sicilia”

Sud chiama Nord sta già lavorando alle liste per il Consiglio comunale di Messina, e ogni martedì verranno svelati candidati e new entry. Dopo l’ingresso di Maria Fernanda Gervasi oggi è toccato ad Antonio Bonfiglio, che si candiderà con la lista degli under 40 “De Luca sindaco di Sicilia”. La prossima settimana sarà presentato il primo candidato della lista civica “Basile sindaco di Messina”.

“Con gli under 40 bisognerà lavorare affinché prendano in mano il futuro di questa città. E il futuro lo si prende sporcandosi le mani nel presente. Il futuro non può andare nelle mani di chi non ha mai amministrato nemmeno un condominio. C’è la necessità di formare, sia con la teoria che con la pratica”, dice De Luca presentando il primo candidato della sua lista.

“Una parte di città apprezza più il bon ton che l’elefante nella cristalleria”

“C’è una parte di città a cui non piaccio, non piacciono i miei modi, c’è chi si rispecchia di più nel bon ton di Federico Basile. Pezzi di città che si ritrovano di più nella sua buona amministrazione che in quella dell’elefante nella cristalleria, che sarei io”, dice De Luca. Ecco perché nasce la lista civica che porterà il nome di Basile.

Continua il “tagliando” di assessori e partecipate

Nel frattempo continua il “tagliando” di assessori e partecipate. Ogni venerdì a Palazzo Zanca i sindaci Basile e De Luca faranno il punto sugli obiettivi raggiunti a Messina. “Se non ci sarà corrispondenza fra il programma elettorale e i risultati, se vedremo che qualcuno della squadra è stanco non aspetteremo il 2027”, dichiara De Luca, non escludendo quindi la possibilità di elezioni anticipate. La revisione dell’operato della Giunta Basile andrà avanti fino a febbraio 2026, data ultima per presentare le candidature appunto.