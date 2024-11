Boccetta ultima uscita per Messina. Ma non è vero...

Il cartello ormai superato dai tempi

Boccetta ultima uscita per Messina. Per anni quel cartello era… veritiero ma non è più così dal 31 luglio 2017, quindi da oltre sette anni, cioè da quando è stato aperto lo svincolo di Giostra.

Viadotto Ritiro

In realtà, complici i lunghi lavori sul viadotto Ritiro, proseguire oltre Boccetta, per chi doveva andare in città, poteva voler dire restare imbottigliati nel traffico della tangenziale.

Dallo scorso 8 agosto, però, sono conclusi anche i lavori sul viadotto Ritiro e dunque quel cartello è ormai superato. Boccetta non è più l’ultima uscita per Messina perché si può uscire alla successiva, Giostra, per essere ancora in città. I messinesi lo sanno bene ma chi viene da fuori e usa il navigatore potrebbe trovarsi in difficoltà.

Messina Nord Villafranca

E a voler essere pignoli persino l’uscita dopo ancora, quella di Messina Nord Villafranca, è nel territorio comunale di Messina, pur se all’estrema periferia nord. E’ il motivo per il quale da sempre l’ex consigliere Mario Biancuzzo si batte per chiedere l’abolizione del pedaggio. Dopo tanti tentativi falliti, l’ultimo da parte della Regione, ora le speranze sono puntate su un emendamento alla legge di bilancio 2025.