Calciomercato Messina, Cominetti in uscita si aspetta Costantino e forse Zunno

Settimana cruciale: si chiude il mercato, si gioca contro il Latina e si aspetta Cissé in città. Tra gli obiettivi del ds Roma rinforzi per l'attacco

MESSINA – Sono settimane calde per l’Acr Messina che, dopo aver operato il cambio tecnico in panchina, torna sul mercato, in questi ultimi giorni, per portare a termine al rivoluzione della squadra. Sabato sfida cruciale in chiave salvezza contro il Latina, ore 15 al Franco Scoglio. Per i biancoscudati il match dell’andata ha avuto il sapore di due punti persi e al ritorno adesso sarà fondamentale vincere per avviare davvero il nuovo ciclo che possa portare ad una miracolosa salvezza.

Nel mentre è atteso anche Doudou Cissé in città, che dovrebbe incontrare giornalisti e istituzioni venerdì pomeriggio, prosegue il lavoro del Messina sul mercato sia in uscita che in entrata. Annunciata questa mattina la cessione di Martino Cominetti al Sestri Levante il Messina non ha perso molto in termini di gol e assist realizzati, il calciatore milanese era a 0 in entrambe le voci nonostante le 18 presenze per oltre 500 minuti in campo. Intanto però liberato un posto in rosa ed è il segnale che il Messina voglia proseguire sulla strategia di rinforzarsi soprattutto lì in attacco. Da giorni si aspettano notizie ufficiali sull’arrivo in riva allo Stretto di Rocco Costantino.

Messina lavora per Costantino e Zunno

Avendo ascoltato l’allenatore spiegare la sua idea di calcio viene facile ipotizzare Costantino punta centrale con De Sena e Dell’Aquila a muoversi dietro di lui. Sarebbe un grande cambiamento offensivo e lo sarebbe ancor di più se si riuscisse a riportare a Messina Marco Zunno che forse a fianco a De Sena e dietro Costantino sarebbe perfetto. Fantamercato al momento in attesa di ufficialità, di sicuro c’è che il direttore sportivo Roma ci proverà per loro e non solo.

Parentesi uscite è probabile che qualcun altro dell’attacco possa essere ceduto. Tra quelli che non hanno convinto ci sono Alessio Re e Blue Mamona. Il Messina sta lavorando in entrata (nove i colpi ufficializzati) e in uscita (10 fin qui gli addii), ma dovrà lavorare anche per trattenere quei calciatori che hanno mercato ma potrebbero essere ancora utili, se giustamente motivati, per la causa: Lia, Frisenna, Garofalo.

Tutti e tre accostati ad altre squadre nelle settimane passate sono ancora a Messina e sono anche scesi in campo contro la Casertana. I tre hanno contratti col Messina fino a giugno 2025 quindi per farli rimanere sarebbe prassi, cosa che in riva allo Stretto negli ultimi anni non si è mai vista, proporgli un rinnovo per uno o addirittura due anni. Vedremo come lavorerà la società in tal senso.

In difesa, in porta in particolare, sembra tramontare l’ipotesi del ritorno di Simone Avella. Il Messina aveva il benestare del calciatore e un parziale accordo per il prestito con il Brescia che ne detiene il cartellino. Pare però che all’ultimo il presidente Massimo Cellino si sia messo di traverso. Poco male se dovesse davvero saltare il trasferimento, mister Banchieri ha fatto apprezzamenti pubblici a Krapikas che a Caserta, nonostante non abbia tenuto la porta inviolata, ha compiuto almeno quattro parate decisive.

Grasso arbitrerà Messina – Latina

Direzione della gara, valida come 25ª giornata del campionato di Serie C, tra Messina e Latina affidata a Gianluca Grasso di Ariano Irpino. Assistenti Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Alessandro Marchese di Napoli, quarto ufficiale Dario Madonia di Palermo. Partita che avrà un peso importante, “punti doppi” li ha definiti mister Banchieri, visto che “li aggiungeremo noi e li toglieremo a loro” ha detto in conferenza stampa.

L’arbitro designato per la sfida in passato ha arbitrato una sola volta il Messina in casa, lo scorso anno nel ritorno tra biancoscudati e Francavilla giocato al Franco Scoglio e terminato 3-2 per i peloritani. Era un altro scontro salvezza e non fu una partita facile da arbitrare, Messina che andò in vantaggio di due reti nel primo tempo e sempre nell’arco dei primi 45 minuti gli ospiti pareggiarono. Nella ripresa espulsione di Salvo con i locali che in inferiorità numerica trovarono la rete da quasi centrocampo di Frisenna che approfittò dell’uscita fuori dai pali dell’estremo difensore ospite, nell’occasione Monteagudo provò a tenere fuori dallo specchio la sfera con le mani guadagnandosi la seconda espulsione del match.

Nessun precedente quest’anno con i biancoscudati e neanche con i laziali che però ha diretto lo scorso anno, nel 2-0 subito in trasferta a Cerignola, e anche in due occasioni nella stagione 2021/2022. In tutti i precedenti il Latina non ha mai vinto con questo arbitro: 0-0 tra Latina e Monopoli nell’aprile 2022 e 2-0 per la Vibonese in casa contro i laziali nell’ottobre 2021.

Guardando al campionato non professionistico in Serie D Grasso ha diretto il Messina nella stagione 2017/2018 nella vittoria casalinga per 5-0 contro il Paceco. Infine nella stagione 2019/2020 nel 3-1 che il Roccella inflisse agli ospiti biancoscudati. Altra direzione arbitrale in riva allo Stretto nella partita tra Città di Messina e Castrovillari, della stagione 2018/2019, terminata 2-1 per i locali.

L’attuale rosa dell’Acr Messina

Portieri: Titas Krapikas (1999), Flavio Curtosi (2004).

Difensori: Mame Ass Ndir (2001), Damiano Lia (1997), Antonio Marino (1988), Umberto Morleo (2005), Daniel Dumbravanu (2001), Raul Morichelli (2002), Bright Gyamfi (1996).

Centrocampisti: Vincenzo Garofalo (1999), Giulio Frisenna (2002), Davide Petrucci (1991), Leonardo Pedicillo (2003), Domenico Anzelmo (2004), Marco Crimi (1990), Marcel Büchel (1991).

Attaccanti: Blue Mamona (2002), Gabriel Adragna (2006), Alessio Re (2003), Pierluca Luciani (2002), Carmine De Sena (1991), Francesco Dell’Aquila (2004), Mattia Tordini (2002).

Movimenti di mercato ufficializzati

In uscita (9): Antonio Di Bella (2006 alla Nuova Igea Virtus), Marco Manetta (1991 al Picerno), Francesco Rizzo (1998 al Team Altamura), Lino Ortisi (2002 al Team Altamura), Gennaro Anatriello (2004 al Trapani), Luca Petrungaro (2000 al Potenza), Manuel Di Palma (2004 in prestito alla Nuova Igea Virtus), Giuseppe Salvo (2003 al Picerno), Martino Cominetti (1998 al Sestri Levante).

In entrata (9): Daniel Dumbravanu (2001 dalla Lucchese, prestito con opzione di riscatto), Marco Crimi (1990 dal Trapani), Carmine De Sena (1991 dal Monopoli), Raul Morichelli (2002 in prestito dal Perugia), Francesco Dell’Aquila (2004 in prestito dal Torino), Domenico Ingrosso (2000 dall’Audace Cerignola), Marcel Büchel (1991 dalla Spal), Bright Gyamfi (1996 dal Cosenza), Mattia Tordini (2002 dal Lecco in prestito).