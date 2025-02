Caos Messina, la Curva Sud: “Totale disprezzo per l’attuale società”

Il tifo organizzato annuncia la sua presenza lunedì al Franco Scoglio per "stringersi attorno a calciatori e staff" e chiede la partecipazione di tutta la città

MESSINA – Un comunicato di sostegno della Curva Sud in risposta all’appello lanciato dai calciatori e dallo staff ieri pomeriggio, in vista della prossima partita. Di fatto è questa l’unico segnale che la squadra ha ricevuto dopo lo sfogo di ieri in merito alla questione relativa al mancato pagamento dei contributi da parte dell’Aad Invest, che porterà presumibilmente a punti di penalizzazione per il Messina.

E se Domenico Roma ha dato tempo 48 ore alla società per fare chiarezza una volta per tutte, ne sono già passate 24 in totale silenzio. Almeno da quel fronte, perché invece è arrivata la chiara presa di posizione della Curva Sud. Il tifo organizzato in una nota ha spiegato che “la curva sud si stringe attorno ai calciatori e allo staff tecnico dell’Acr Messina in questo momento di forte tensione. Abbiamo deciso di comune accordo di sostenere la nostra gloriosa maglia, ancor di più rispetto a quanto fatto in precedenza. Invitiamo tutti i tifosi giallorossi e la cittadinanza a gremire gli spalti in maniera massiccia nel match di lunedì prossimo contro il Trapani”.

Poi l’attacco alla proprietà del club: “Alla società attuale dimostriamo il nostro totale disprezzo per quanto accaduto. E qualora non si sia ancora compresa l’importanza di questa piazza, diciamo a gran voce di dar seguito agli impegni presi con fatti e non chiacchiere. Messina merita rispetto”.