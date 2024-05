Cocaina in centro a Messina, 32enne arrestato dai carabinieri dopo aver tentato la fuga

Oltre 50 grammi di droga sequestrati, dalla quale si sarebbero potute ricavare 250 dosi

MESSINA – Un 32enne messinese già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Messina Gazzi nel centro del capoluogo. L’uomo è stato sorpreso mentre tentava di disfarsi di un involucro contenente oltre 50 grammi di cocaina. La droga, dai successivi accertamenti, avrebbe potuto generare oltre 250 dosi da immettere sulle piazze di spaccio.

L’intervento dei Carabinieri. L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio finalizzato anche al contrasto dello spaccio di droga. I carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento del 32enne, lo hanno osservato mentre lanciava qualcosa sul ciglio della strada e poi accelerava il passo. I militari sono intervenuti immediatamente, bloccando l’uomo e recuperando l’involucro. Al suo interno, nascosta, la cocaina.

L’uomo ai domiciliari. Condotto in caserma, il 32enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. La droga è stata sequestrata e inviata al Ris di Messina per le analisi di laboratorio.

L’impatto dell’operazione. L’operazione dei carabinieri ha impedito l’immissione sulle piazze di spaccio di un quantitativo significativo di cocaina, tutelando la sicurezza dei cittadini e contrastando il fenomeno dello spaccio di droga.