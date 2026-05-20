 Con Sal Da Vinci anche Tony Effe: altro big da Sanremo a Torrenova

Con Sal Da Vinci anche Tony Effe: altro big da Sanremo a Torrenova

Giuseppe Fontana

Il festival Amunì ospita ogni anno artisti di fama nazionale e internazionale: ecco quando si terrà.

TORRENOVA – Dopo aver annunciato il concerto di Sal Da Vinci, in programma il prossimo 28 agosto, gli organizzatori del festival agroalimentare Amunì, che si terrà anche quest’estate a Torrenova, hanno svelato un altro artista tra i più apprezzati dai giovani nel panorama musicale italiano. Si tratta di Tony Effe, che si esibirà il 29 agosto, sempre in Piazza Mare dalle 21.30.

Tony Effe a Sanremo nel 2025

Tony Effe potrebbe richiamare a Torrenova una gran mole di giovani fan del trapper, discusso e apprezzato artista italiano che ha partecipato a Sanremo nel 2025 con Damme ‘na mano, classificandosi 25esimo. Nella stessa serata in cui si esibirà Tony Effe, saliranno sul palco anche Dj Alma & Amelie.

Amunì, la fiera internazionale agroalimentare, coinvolge ogni anno aziende da tutta la Sicilia. Quest’anno cambia date e si terrà dal 28 al 30 agosto.

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