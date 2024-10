Dalla baracca alla casa, nuovi alloggi per 12 famiglie fragili

L'emozionante consegna delle chiavi da parte dell'Ufficio commissariale a famiglie, in alcuni casi numerosi, con soggetti in difficoltà

Nuova vita per 12 famiglie in difficoltà, che oggi hanno ricevuto le chiavi di altrettanti nuovi alloggi, loro assegnati nell’ambito del piano di risanamento di Messina. Dodici mazzi di chiavi, che per tutti loro aprono la possibilità di una esistenza con meno difficoltà rispetto a dove fino ad oggi hanno abitato. Per questo l’emozione era tanta, stamani, nella sede dell’Ufficio Commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, durante la consegna delle chiavi delle nuove abitazioni per le famiglie con soggetti fragili o fragilissimi.

Emozione alla consegna delle chiavi

Alla presenza del sub commissario Marcello Scurria, del presidente ArisMe Vincenzo La Cava e del personale che ha seguito passo per passo e caso per caso l’iter previsto dal “corridoio sanitario” per i nuclei familiari con soggetti affetti da gravi patologie, sono state consegnate le chiavi di 12 appartamenti ad altrettante famiglie (alcune con numerosi componenti).

E’ stata una mattina di gioia per le donne e gli uomini che hanno firmato i documenti con il sorriso negli occhi e l’emozione nel cuore. Adesso, con le chiavi della nuova vita in tasca, potranno procedere con le fasi successive che porteranno al trasloco nelle abitazioni che loro stessi hanno scelto durante i tour organizzati dall’ufficio.

Il risanamento va avanti

Prosegue quindi a buon ritmo una delle attività considerata prioritarie: l’assegnazione delle case ai più fragili. Contestualmente al trasloco nelle nuove case si procederà, come avvenuto finora, a sigillare le baracche, per renderle inabitabili ed evitare occupazioni, nell’ambito dell’operazione “Meno Duecento”.