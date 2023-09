Dalla Stele della Madonnina alla fattoria urbana: i tesori da scoprire a Messina VIDEO - Tempostretto

Turisti nella propria città: i tre weekend delle “Via dei tesori” per visitare pezzi di storia solitamente chiusi al pubblico

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ogni anno il progetto regionale “Le vie dei tesori” propone luoghi, esperienze o passeggiate (vedi qui il programma). Le città siciliane diventano dei musei a cielo aperto e si aprono alle visite dei propri cittadini. Molti di questi pezzi di storia, infatti, sono chiusi al pubblico o fruibili solo in queste rare occasioni.

Forte San Salvatore e Stele della Madonnina

Ad esempio a Messina il forte San Salvatore e la Stele della Madonnina, all’interno dell’area militare della zona falcata, non sono aperti al pubblico durante gli altri giorni dell’anno e giornate come i weekend di settembre sono una buona occasione per visitarli. Spesso, infatti, sono proprio i messinesi a non conoscere i luoghi storici più belli di Messina. Vedi qui il servizio dedicato a questo luogo.

Ecco il programma delle giornate 16, 17, 23, 24, 30 settembre e 1 ottobre. Per tutte le info sui costi e modalità di prenotazione di visite guidate, esperienze o passeggiate il sito da consultare è www.leviedeitesori.com