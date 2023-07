Disturba clienti in un bar a S. Teresa, i carabinieri scoprono che era ricercato da un anno: arrestato - Tempostretto

Su di lui gravava una condanna definitiva, emessa dal Tribunale di Catania, per una rapina

S. TERESA. I carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato un uomo di anni 38, di nazionalità tunisina, che da almeno un anno viveva da irregolare nel territorio nazionale e sul quale gravava una condanna definitiva, emessa dal Tribunale di Catania, per una rapina commessa ai danni di un’anziana donna. A seguito di una telefonata al 112 dal titolare di un’attività commerciale, nel Comune di Santa Teresa di Riva, che segnalava la presenza di un uomo in evidente stato di ebrezza che disturbava i clienti, i carabinieri della Stazione di Sant’Alessio Siculo sono intervenuti sul luogo ristabilendo la sicurezza, bloccando il 38enne segnalato ed evitando danni a cose e persone. Considerato che necessitava di cure mediche, lo hanno anche accompagnato all’ospedale di Taormina e successivamente al comando Compagnia carabinieri di Taormina per le procedure d’identificazione, poiché sprovvisto di documenti d’identità. Proprio in questa fase, con l’ausilio delle banche dati a disposizione delle forze di polizia, è stato identificato quale l’autore di una rapina commessa nel 2017 nel territorio di Catania, in relazione alla quale, a suo carico, è stata emessa una sentenza di condanna ormai definitiva ad un anno e sei mesi di reclusione. In esecuzione del relativo ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania i militari, espletate le dovute formalità, hanno trasferito il tunisino presso la casa circondariale di Messina Gazzi, dove permane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.