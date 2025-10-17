Eccellenza, sfida tra Messana e Vittoria

Ripresa del campionato sabato 18 ottobre allo Stadium di Bisconte contro un avversario di valore

MESSINA – Manca poco all’inizio dell’ultimo capitolo di una settimana faticosa per la Messana, pronta a sfidare il Vittoria alla ripresa del campionato, domani sabato 18 alle ore 14:30 sul prato del Sorbello Stadium di Bisconte.

La squadra allenata da Giuseppe Cosimini appare rinvigorita dopo la sconfitta di domenica scorsa, avendo resistito al tentativo dell’Atletico Catania Viagrande di ribaltare il risultato dell’andata di Coppa. I prossimi avversari, invece, fatta eccezione per la sconfitta contro il Rosmarino alla prima giornata, hanno sempre dominato, salendo fino al secondo posto con il miglior attacco attuale. Malgrado ciò, anche i biancorossi iniziano a risentire degli effetti di questo maggiore dispendio di energia, come dimostrato dal ritorno degli ottavi contro il Niscemi, superato solo ai rigori dopo aver lasciato le reti bianche in entrambi i turni.

Di certo non sarà facile contenere un attacco capace di segnare 13 reti in 5 giornate, ma quello della Messana ha ben poco da invidiare, avendone collezionata solo una in meno.

Nel frattempo, l’allenatore dei giallorossi studia gli ospiti di domani per affrontarli al meglio: «Incontriamo una squadra che sarà sicuramente tra le protagoniste del campionato. Noi la affronteremo col piglio giusto. Sappiamo quali sono le loro caratteristiche maggiori e quali potrebbero essere i punti deboli. È una squadra d’esperienza, come l’allenatore, però noi dobbiamo cercare di fare una gara attenta. I piccoli dettagli possono fare la differenza.»

La difesa del Vittoria si distingue come una delle più solide di questo girone con soli 5 gol subiti e due reti inviolate in campionato, l’ultima volta nel 2-0 di settimana scorsa contro la Leonzio.

All’interno della propria area, elementi di esperienza come Giuseppe Zappalà, ex Messina, e il capitano Giuseppe Sferrazza costituiranno un ostacolo arduo da superare. Occorrerà anche far girare la sfera con accortezza a centrocampo, mantenendo il possesso il più possibile.

Cosimini dichiara al riguardo: «Sicuramente sarà una partita che si combatterà molto in mezzo al campo. Loro giocano con un 4-2-3-1 che può diventare un 4-3-3. Noi cercheremo di non sbagliare perché hanno dei giocatori di esperienza che ci possono castigare in qualsiasi momento.»

In compenso, anche il tecnico casalingo può contare su una rosa piena di jolly, che gli consentono di adottare dei moduli flessibili, ma i dubbi sullo schieramento iniziale verranno risolti solo dopo la rifinitura. La scelta del modulo, che potrebbe essere un 3-4-3 o un 3-5-2, dipenderà anche da quali giocatori torneranno nella lista dei convocati tra quelli indisponibili mercoledì 15.

Ad ogni modo, il successo in Coppa ha consentito alla squadra di individuare i punti di forza dai quali ripartire e i difetti da correggere in vista del prossimo incontro.

Queste le parole del mister: «Secondo me nel primo tempo non è stata una partita improntata sull’agonismo, ma ne siamo usciti ottimamente a livello di tecnica e qualità. Nel secondo tempo siamo calati, anche se sul primo gol di Grasso non potevamo fare nulla. Dobbiamo continuare così perché siamo solo all’inizio. Adesso concentriamoci sulla partita di sabato contro un Vittoria che dirà la sua fino alla fine.»

Alessandro Fragapane, già presente in Coppa, ha scontato la squalifica rimediata contro la Nebros ed è nuovamente disponibile. Guariti dai rispettivi infortuni il portiere Ferrara e i laterali Bonasera e Sciotto. Ancora una volta fuori il difensore centrale Sasha Giorgetti. In dubbio la presenza del capocannoniere Antonio Cannavò.

Appena rientrato, Ferrara tornerà tra i pali dal primo minuto con Tricamo, Rizzo e Mazzola davanti a sé. Verso la riconferma Fragapane sulla fascia sinistra, così come Deodato dal lato opposto. Dopo il gol vittoria di mercoledì, a centrocampo Gargiulo potrebbe avere un’occasione da titolare al fianco di Biondo. Non avendo ancora certezze sulle condizioni di Cannavò, al momento l’ipotesi più probabile è che la Messana entri in campo con un attacco a tre composto da De Gaetano, Franchi e Ventra.

Solo un giorno di attesa, dopodiché i giallorossi avranno 90 minuti di tempo per imporsi contro una squadra onnipresente sul campo, con l’obiettivo di riguadagnare le posizioni in classifica perse in precedenza.

Riccardo Giacoppo