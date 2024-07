I calciatori del Messina che dal primo luglio potranno firmare altrove

Domani apre ufficialmente il mercato, molti calciatori erano vincolati con il Messina e saranno liberi di accasarsi altrove

MESSINA – Diverse settimane di silenzio in casa Messina fino a quando lo stesso Giacomo Modica ha annunciato che sarebbe stato ancora l’allenatore dei biancoscudati. Del direttore sportivo neanche si è parlato, si è solo registrato a cose fatte il trasferimento di Domenico Roma da Messina a Foggia. Così la società peloritana inizierà domani il mercato estivo senza avere un direttore sportivo che, in tutte le altre società, ha questo specifico compito.

È un peccato non solo non averlo ancora ma non averlo avuto operativo nelle ultime settimane perché già diverse società stanno costruendo la rosa e il Messina invece è fermo. Si è detto spesso dei cinque tesserati ancora vincolati al Messina per il prossimo anno (Manetta, Salvo, Frisenna, Franco, Emmausso), ma il Messina avrebbe potuto provare a rinnovare qualche prestito o magari parlare, avendo la precedenza rispetto agli altri club, con coloro che erano di proprietà fino appunto a questa sera per convincerli a restare in riva allo Stretto.

I calciatori in prestito, che rientreranno quindi alle rispettive società, erano: Edoardo Piana, Samuele Zona, Francesco Scafetta, Pierluca Luciani, Marco Zunno, Sabino Signorile, Marco Rosafio, Daniel Dumbravanu. Sarebbe un sogno rivedere Zunno a Messina ma la Cremonese dopo l’esplosione con mister Modica se lo terrà stretto, si poteva invece provare a convincere la Spal per Rosafio e Dumbravanu, due che avrebbero poco spazio nel girone B di Serie C e che sarebbero utilissimi alla causa. Per Rosafio poi sicuramente restare a Messina con un allenatore che conosce è probabilmente ancora la prima opzione.

Venendo infine ai calciatori in scadenza, quelli che potevano essere prolungati almeno per un altro anno e invece da domani saranno liberi di firmare con altre squadre, ci sono: Damiano Lia, Federico Pacciardi, Marco Firenze, Francesco Giunta, Vincenzo Plescia, Nino Ragusa, Marco Civilleri, Lino Ortisi, Vincenzo Polito, Ermanno Fumagalli. Anche in questo caso diversi elementi sarebbero utili alla squadra e in particolare Damiano Lia e Lino Ortisi su tutti sarebbero i preferiti di mister Modica. Ma al tempo stesso il messinese Ciccio Giunta vestirebbe più che volentieri la maglia biancoscudata anche nella prossima stagione.

Vedremo da domani in quanti firmeranno già con una nuova squadra e vedremo se il Messina annuncerà un direttore sportivo che possa occuparsi del mercato, iniziando a lavorare come spesso accade in questa società in ritardo.

Immagine in evidenza di Francesco Saya,

dalla pagina Facebook dell’Acr Messina

Articoli correlati