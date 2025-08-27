I lavori sul Viale San Martino, FdI insiste: “Raffazzonati e di dubbio gusto estetico”

I consiglieri di Fratelli d'Italia alla presidente di Atm Messina Grillo: "Stupiti dal suo sarcasmo. Venga con noi a verificare gli effetti del restyling."

MESSINA – Polemiche sui lavori sul Viale San Martino. “Lavorazioni imperfette e raffazzonate. O di dubbio gusto estetico”. Controreplica di Fratelli d’Italia. Ecco il comunicato dei consiglieri comunali Dario Carbone, Libero Gioveni e Pasquale Currò: “Abbiamo letto con stupore la nota trasmessa agli organi di stampa dall’avvocata Carla Grillo – presidente di Atm Messina – la quale ha sarcasticamente commentato la nostra richiesta di sopralluogo al fine di verificare i lavori effettuati nell’ambito dell’operazione di restyling. Sopralluogo urgente per controllare, unitamente ai tecnici, alla ditta e al rup, la correttezza delle lavorazioni eseguite”.

Continuano i consiglieri di FdI: “Se la presidente avesse letto con attenzione – come ha dichiarato – avrebbe potuto verificare che la superiore richiesta è frutto tanto di un sopralluogo già effettuato e caldeggiato dagli ormai scoraggiati titolari delle attività commerciali del centro, quanto di numerose segnalazioni fotografiche pervenuteci da nostri concittadini. In ogni caso, non c’è chi non veda a nostro parere, come alcune lavorazioni siano imperfette e raffazzonate (eufemisticamente parlando) o di dubbio gusto estetico. Per tale motivazione, abbiamo ritenuto opportuno segnalarlo, avendo cura di precisare con spirito costruttivo che, dal confronto, sarebbero potute emergere delle soluzioni da attuare visto che il cantiere è ancora in corso”.

Ed ecco la conclusione del gruppo politico a Palazzo Zanca: “Teniamo a precisare che è nostro dovere e obbligo vigilare su tutti gli aspetti di un cantiere tanto impattante (e tanto costoso) per la città di Messina e ribadiamo con fermezza la nostra richiesta di un sopralluogo congiunto con dei tecnici competenti che, siamo certi, dirimeranno i dubbi nostri e dei cittadini messinesi. Attendiamo sui luoghi anche l’avvocata Grillo, che è evidentemente più esperta di noi in cantierologia”.

