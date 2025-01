Il Messina acquista gli attaccanti Costantino e Vicario

Oggi la presentazione della squadra a Palazzo Zanca. Entra in società anche l'ex arbitro Quartarone

MESSINA – L’Acr Messina comunica l’ingaggio degli attaccanti Rocco Costantino e Jaron Vicario. In più l’ex fischietto Giovanni Quartarone è il nuovo addetto agli arbitri per la società. Oggi la presentazione della squadra a Palazzo Zanca.

Vicario, classe 99′, arriva in prestito dalla Triestina e si legherà al club biancoscudato fino al prossimo 30/06/2025. Costantino, classe 90′, con oltre 150 reti in carriera, arriva con la formula del prestito dal Catania e si legherà al club biancoscudato sempre fino al prossimo 30/06/2025.

Giovanni Quartarone, ex arbitro della Canc (Commissione arbitri nazionale serie C), è il nuovo addetto arbitri del Messina. Questa la presentazione da parte della società; “Nel 1998, a soli 17 anni, supera il corso arbitri e dopo aver diretto nelle categorie minori, all’età di 25 anni viene promosso in serie C (già Lega Pro) dove vi rimane per 4 anni arbitrando gare di Prima e Seconda Divisione. Dopo un lungo periodo di Osservatore degli Arbitri viene nominato dapprima Componente della Commissione Disciplina Regione Siciliana dell’A.I.A. e successivamente Componente del Collegio dei Proboviri dell’A.I.A. Dal 2023 è membro effettivo con funzioni di Giudice presso il Tribunale Federale istituito presso la Federazione Italiana Wushu Kung Fu”.

Foto dalla pagina Fb dell’Acr Messina.

Articoli correlati