Il Messina obbligato a vincere contro il Latina per iniziare la rincorsa salvezza

MESSINA – Una partita campale per il Messina che, visti anche gli altri incroci in ottica salvezza, è obbligato a fare risultato pieno. Il pareggio di Caserta non ha soddisfatto appieno i desideri, ma pareggiare e non cadere è stato comunque un punto, non sono in classifica, a favore dei peloritani perché hanno mantenuto invariato il distacco. La sfida però che il Messina si appresta a giocare sabato sarà di importanza capitale dato che il Latina è una diretta concorrente, che potrebbe dunque scappare via, e al tempo stesso la Casertana sfida il Taranto che nell’ultima giornata ha giocato con la Primavera e quindi sembra auspicabile lo rifarà con i campani che potrebbero ottenere tre punti facili.

Punti che valgono doppio li ha definiti il mister Banchieri quelli contro il Latina, perché il Messina al momento si trova a meno sei dai laziali e vincendo dimezzerebbe quello svantaggio, se invece dovessero prevalere gli ospiti si porterebbero a più nove proprio sui siciliani, uno svantaggio che sembrerebbe ad una prima impressione incolmabile, considerato anche che l’eventuale vittoria della Casertana li porterebbe a +7. Certamente più della matematica peserebbe soprattutto il peso emotivo di un passo falso, una società che con l’arrivo della nuova proprietà è ancora alla ricerca della prima vittoria in casa e quella di sabato sarebbe un’occasione da cogliere al balzo. Indubbiamente i rinforzi di mercato hanno fatto alzare non poco il livello e anche lo zampino del nuovo allenatore già a Caserta, dopo appena un giorno dal suo arrivo, ha mostrato una squadra totalmente diversa da quella che ormai settimane fa ha sfidato Cerignola e Crotone che erano comunque due squadre di alta classifica.

Sfida valida per la 25ª giornata che sarà diretta da Gianluca Grasso di Ariano Irpino, qui i precedenti del Messina e del Latina con questo arbitro. Fischio d’inizio sabato alle ore 15 al Franco Scoglio dove è attesa una grande cornice di pubblico. Prevendita aperta, i dettagli in fondo all’articolo. Nella giornata di domani rifinitura al Marullo e nel pomeriggio si presenterà alla città la nuova proprietà con Doudou Cissé, ceo e fondatore dell’Aad Invest Group che incontrerà istituzioni e giornalisti a Palazzo Zanca.

L’avversario Latina

La formazione laziale è allenata da Roberto Boscaglia, l’allenatore ha sostituito a cavallo tra la decima e l’undicesima giornata di campionato Pasquale Padalino che sedeva in panchina quando le due formazioni si sfidarono all’andata. La situazione del Latina la vede al momento in quintultima posizione a quota 26 punti, al momento visto l’enorme divari con la Turris, aumentato dalla nuova penalizzazione, sarebbero salvi e il Messina infatti deve fare la corsa proprio su Casertana e Lazio al momento.

Il Latina arriva da due sconfitte consecutive e lontano dalle mura amiche del “Francioni” ha raccolto 11 punti, non c’è troppa differenza in termini di punti rispetto a quanto fatto in casa, 15, ma in termini di reti segnate o subite si. In casa lo score è negativo -3 (13-16), ma non quanto al differenza reti che si registra in trasferta -13 (6-19). Il Messina dovrà provare ad approfittare di questo dato.

L’ultima vittoria in trasferta per il Latina risale a qualche settimana fa, il 21 dicembre, in casa della Casertana. Nell’ultima trasferta invece sconfitta a Foggia per 1-0 a cui è seguito il tris dell’Avellino calato al Francioni. In quella sfida mister Boscaglia ha schierato Zacchi tra i pali con la difesa a tre composta da Vona, Crescenzi e Marenco. In mezzo al campo Ercolano, Patermann, Gatto e Improta (che ricordiamo sarà squalificato). Davanti Ndoj dietro Riccardi ed Ekuban. Dal mercato invernale arrivato in maglia nerazzurra Amato Ciciretti che sarà un ex della sfida essendo passato in riva allo Stretto una decina d’anni fa.

I precedenti recenti

All’andata pareggio 1-1 nel Lazio. Non senza qualche rammarico visto che alla rete del vantaggio biancoscudato di Pedicillo, rispose quasi immediatamente Capanni con la complicità di Curtosi, al termine di quella sfida il giovane portiere fu molto criticato e dopo Picerno nel turno successivo non fu più schierato titolare. Era una partita ampiamente alla portata del Messina e comunque fu il primo punto ottenuto in trasferta della stagione, dopo le sconfitte a Cerignola e Crotone, e soprattutto in quella sfida arrivò il primo gol lontano dal Franco Scoglio.

Nella passata stagione l’andata si giocò in Sicilia. Sconfitta pesante subita dal Messina per 3-0 che fece a meno per tutto il secondo tempo di Frisenna espulso. Primo campanello di allarme della gestione Modica al Messina che in quelle giornate faticò parecchio. Al ritorno in trasferta pari 1-1 firmato Zunno che pareggiò la sfida alla mezz’ora.

L’anno prima il Messina fece en plein contro i laziali vincendo sia in casa rispondendo alla contestazione dei tifosi con un largo 4-1 che vide andare a segno due volte Catania, Iannone e Fiorani, sia al ritorno in trasferta con il 2-0 firmato Marino e Trasciani.

Due anni fa alla prima tra i professionisti con Pietro Sciotto presidente una vittoria e una sconfitta tra le due squadre. All’andata in casa del Latina 1-0 grazie al rigore trasformato da Carletti, mentre al ritorno stesso risultato per i padroni di casa con la rete di Morelli che risolse una mischia in area a seguito di un calcio d’angolo.

