Il Messina cerca continuità e rivalsa contro il Taranto

La presentazione della sfida di domenica contro i pugliesi allenati dall’ex Capuano che però non sarà in panchina. I precedenti

MESSINA – Il Messina si è riscoperto forte in quel di Caserta e ora proverà a togliersi un altro sassolino dalla scarpa contro la sesta forza del campionato Taranto. I punti di distanza in classifica, quindici, non devono spaventare, anzi. I biancoscudati fin qui hanno dimostrato di trovarsi a loro agio specialmente con squadre che sulla carta non dovrebbero lottare contro di loro per la salvezza.

La formazione di mister Modica per prepararsi al meglio si è allenata congiuntamente con la Messana nel pomeriggio di ieri al Marullo, provati sia il 4-3-3 che il 4-2-3-1 come modulo di gioco. Partitella che è durata circa 70 minuti ed è terminata 1-1 con le reti di Frisenna nel primo tempo e di Barbera nella ripresa.

Per il Messina in campo tutti tranne Firenze, ancora alle prese con la febbre, e Tropea, sempre più lontano da Messina. Si sono allenati a parte Buffa e Signorile, mentre in campo provati in diversi ruoli si sono visti Lia, Scafetta e Polito. Rientro senza problemi per Giunta e Ragusa. A sinistra provato anche Jacopo Fumagalli che almeno in partitella ha giocato con il papà Ermanno tra i pali. I due Fumagalli si sono alternati con gli ultimi arrivati Zona e Piana.

Sciotto conferma la fiducia al ds Roma

“Domenico Roma è il direttore sportivo del Messina – è la dichiarazione del presidente Sciotto – e non c’è alcuna frizione o gelo con lo staff tecnico. Al contrario si lavora in un clima di assoluta serenità. Sul fronte mercato siamo attivi e stiamo portando avanti delle trattative per rinforzare ulteriormente la squadra. Dopo la straordinaria vittoria di Caserta, queste voci, messe ad arte in circolazione, tendono solo a minare la serenità dell’ambiente”.

L’avversario Taranto

Formazione tarantina che viaggia a 37 punti in classifica, nell’ultima sfida interna col Picerno ha pareggiato 1-1. Come quasi tutte le squadre di Capuano gioca a tre in difesa e subisce pochi gol. 19 infatti le reti incassate non la miglior difesa del torneo ma una delle meno perforate, in avanti comunque fa il suo e al momento è in saldo attivo con 26 gol fatti.

In trasferta ha raccolto 14 punti, ultima sconfitta subita in casa il 27 novembre contro la Casertana. La formazione di mister Capuano non perde da sei incontri, ma l’istrionico tecnico ex Messina mancherà sicuramente in panchina. L’allenatore è stato squalificato dopo Picerno “per avere, al termine della gara, nella zona spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, in quanto sferrava un pugno alla porta d’ingresso e per avere proferito varie frasi blasfeme”, dieci volte, ha tenuto il conto l’arbitro e così ha riportato il giudice sportivo. Sicuri assenti Antonio Ferrara per il Taranto e Domenico Franco per il Messina, squalificati dopo l’ultima di campionato

I precedenti tra Messina e Taranto

All’andata il Messina perse malamente la partita subendo due reti nei primissimi minuti. Modica provò per la prima volta a giocare col 3-5-2 e nel post partita parlò delle tante ore di pullman fatte dalla squadra. Nei precedenti più recenti in Serie C ricordiamo due anni fa lo 0-0 in casa del Taranto, poi al ritorno 1-0 di Rizzo che firmò la salvezza davanti al proprio pubblico con una giornata di anticipo. Nella passata stagione invece Messina sconfitto in casa per 1-2, fu l’ultima partita di Auteri in panchina, e 0-0 al ritorno con il rigore sbagliato di Kragl che poteva valere la salvezza diretta senza passare dai playout.

