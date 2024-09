Il Messina in trasferta contro l’imbattuto Picerno lunedì sera

Precedenti e presentazione del posticipo della settima giornata. Nelle ultime tre stagioni il Messina non ha mai battuto i lucani

MESSINA – Nella settima giornata di campionato i biancoscudati faranno visita al Picerno, vicecapolista e squadra imbattuta nel girone C. Si tratta della prima volta che il Messina giocherà di lunedì in questa stagione con la possibilità di vedere la partita in chiaro sui canali Rai. Fischio d’inizio alle ore 20:30, anticipato per esigenze televisive, agli ordini dell’arbitro Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata che è la prima volta che arbitra il Messina e soprattutto che dirige una partita nel girone C di Lega Pro.

La formazione rosso-blu al momento è il miglior attacco del torneo con tredici reti segnate. Sempre nel girone C ha la migliore differenza reti, +9, merito oltre che dei gol segnati anche dei soli quattro subiti fin qui. Un dato che per ora la mette al terzo posto come miglior difesa. In stagione non ha ancora perso e ha raccolto tre vittorie e tre pareggi, l’ultima partita contro la Juventus Next Gen nel turno infrasettimanale l’ha pareggiata per 1-1. In casa, dopo le prime tre partite, ha racimolato sette punti dei dodici che ha in classifica, frutto di due vittorie e un pareggio.

La presentazione del Picerno

Il Picerno è una piazza che fa bene nel calcio da diversi anni a questa parte. Ha trovato la Serie C sfruttando la mancata iscrizione del Football Club Messina di Rocco Arena e da allora ha sempre concluso campionati nel girone C più che dignitosi, salvandosi sempre senza patemi e raggiungendo i playoff.

Quest’anno la squadra è stata affidata a Francesco Tomei, anche se la società lucana aveva sondato il terreno per Giacomo Modica, una volta che l’allenatore dello scorso anno, Emilio Longo, si era trasferito a Crotone. La formazione rosso-blu si schiera con un 4-2-3-1 ma nel recente turno infrasettimanale Tomei ha cambiato volto alla sua squadra, mettendo in campo un 4-3-1-2.

Solitamente nell’undici base del Picerno trovano posto Summa tra i pali. A comporre la difesa a quattro Pagliai, Gilli, Allegretto e Guerra. L’ex biancoscudato Domenico Franco con De Ciancio in mezzo al campo. A supporto dell’unica punta Maiorino (tre gol per lui in campionato fin qui) si schierano da destra verso sinistra Energe, Petito ed Esposito. Da tenere d’occhio le ali lucane, Energe e Volpicelli fin qui insieme hanno fruttato sette reti alla formazione di mister Tomei.

Precedenti sfavorevoli al Messina

Negli ultimi sei precedenti in Serie C il Messina non ha mai vinto contro il Picerno: quattro pareggi e due sconfitte. Lo scorso anno ha pareggiato 1-1 all’andata in casa dei Lucani, alla rete di Murano rispose Emmausso su rigore. Al ritorno al Franco Scoglio altro pari, il Picerno ha chiuso in doppio vantaggio, con doppietta di Santarcangelo, il primo tempo. Reazione del Messina nella ripresa con le reti di Emmausso e poi la rovesciata di Zunno a rimettere in equilibrio la sfida sul 2-2.

Due anni fa sconfitta di misura in casa per il Messina, rete di Guerra nel primo tempo a decidere la sfida in favore degli ospiti. Pareggio a reti bianche al ritorno al “Donato Curcio” con una prestazione che arrivò in un momento del campionato delicato e un pari in trasferta, senza subire reti, andò bene alla truppa allora allenata da mister Raciti. Nella stagione 2021/2022 invece, con Sullo in panchina, il Messina fu rimontato all’andata in trasferta. Alla rete di Adorante che aprì i giochi, prima di lasciare i suoi in inferiorità numerica, risposero nel corso della gara Dettori e Reginaldo su rigore. Al ritorno al “Franco Scoglio” pareggio per 1-1: rete di Fantoni per gli ospiti nel primo tempo, con deviazione decisiva, e replica nella ripresa di Celic su sviluppi di calcio d’angolo.

Prevendita settore ospiti

Aperta la prevendita dei biglietti per la partita Picerno-Acr Messina di lunedì 30 settembre, alle ore 20:30. Sfida che sarà trasmessa in diretta sulla Rai. I tagliandi per i tifosi che vorranno affrontare la trasferta possono essere acquistati su Go2 al prezzo di quasi 17€ compreso di prevendita e commissioni oppure nel punto fisico Il Botteghino a Messina in Viale della Libertà 39. La prevendita per il settore ospiti chiuderà domenica 29 settembre alle ore 19.

