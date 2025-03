Il parco giochi alla scuola La Pira di Camaro “va riqualificato e messo in sicurezza”

L'appello del consigliere di municipalità Nunzio Signorino: "Erba alta, pavimentazione non adatta e strutture danneggiate o vecchie"

MESSINA – Il parco giochi alla scuola Giorgio La Pira di Camaro va messo in sicurezza. A spiegarlo è stato Nunzio Signorino, consigliere della III Municipalità che si è fatto portavoce dei residenti del quartiere e dei genitori dei bambini dell’area. Signorino ha spiegato che servono, a suo dire, lavori urgenti. Le criticità evidenziate sono l’erba alta, “l’assenza di pavimentazione a norma per prevenire infortuni e garantire la sicurezza ai piccoli utenti” e strutture ludiche “usurate o danneggiate”.

Da qui le richieste di un’immediata scerbatura per pulire il parco, dell’installazione “di una pavimentazione antitrauma in gomma, conforme alle normative di sicurezza vigenti” e di “verifica e manutenzione” dei giochi. E inoltre, ha spiegato il consigliere, l’area va controllata visto che attualmente viene utilizzata anche da alcuni padroni di cani per far sgambare gli animali e per i loro bisogni.

Signorino ha concluso: “Il parco giochi rappresenta un luogo essenziale di socializzazione e svago per i bambini del quartiere. La sua riqualificazione non solo restituirebbe uno spazio sicuro e accogliente ai più piccoli, ma contribuirebbe anche a migliorare la qualità della vita della comunità locale. I residenti e le famiglie confidano nella sensibilità delle istituzioni e auspicano una rapida presa in carico della richiesta, affinché il parco possa essere un punto di riferimento per il benessere dei bambini del quartiere”.