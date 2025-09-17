Il ponte e le opere compensative, “Basile rivende come conquiste i soldi che aveva perso”

Per la senatrice Musolino, "il sindaco non pretende infrastrutture strategiche e progetti che trasformino la città"

MESSINA – Ponte sullo Stretto e opere compensative. La senatrice Dafne Musolino all’attacco di Palazzo Zanca: “Basile rivende come conquiste i soldi che aveva già ottenuto e perso. Messina non può essere presa in giro”.

Sostiene la senatrice di Italia Viva: “Il sindaco Federico Basile ha ridotto le opere compensative del Ponte sullo Stretto a una farsa: invece di pretendere infrastrutture strategiche e progetti che trasformino la città, elemosina spiccioli per strade, tubature e per coprire il fallimento del Pinqua. Il problema è che quei soldi non sono affatto nuovi: Basile li aveva già ottenuti, li ha persi e ora prova a spacciarli come una vittoria”.

Continua Musolino: “Le prove sono negli annunci ufficiali dello stesso Comune: 2021 – il Comune incassa 145 milioni dal Pinqua per edilizia e risanamento; 9 novembre 2022 – Basile sbandiera 113 milioni di euro per 13 progetti Amam sul sistema idrico (Pnrr e Fsc); 26 luglio 2025 – Basile annuncia 33,2 milioni di euro per le strade da fondi Fsc, Fondi per lo sviluppo e la coesione. In sostanza, Basile si presenta in Consiglio comunale a chiedere come compensazioni esattamente gli stessi fondi già persi per incapacità. È una presa in giro bella e buona: non si tratta di nuove risorse, ma della toppa ai suoi fallimenti amministrativi. Mentre altre città chiedono grandi opere sportive, culturali e di sviluppo, lui si limita a chiedere l’elemosina per rattoppare strade e tubature. Messina non merita un sindaco che usa il Ponte per coprire i propri disastri”.

E ancora: “Quanti fondi sono stati persi? E perché oggi li sta chiedendo di nuovo come se fossero una conquista?”.

Basile: “La priorità sono le opere preliminari”

Da parte sua, il sindaco lo ha sottolineato più volte: “Non c’è un elemento che potrà compensare quello che sarà un disagio, così come avviene con tutti i cantieri. Noi chiediamo opere che servono alla città prima ancora della realizzazione del ponte. Acqua, strade e il completamento di arterie principali vanno affrontati in precedenza rispetto all’avvio della grande opera. Abbiamo fatto un elenco di 430 milioni di opere preliminari. Prima dei pilastri del ponte, ci aspettiamo viabilità alternative, strade, acqua e una serie di opere che devono preparare la città alla costruzione”.

