Inchiesta sui rimborsi Unime, processo per l’ex rettore Cuzzocrea

Il 7 ottobre il dibattimento anche per altre due figure. La gup Di Fresco ha accolto la richiesta della Procura di Messina. Rito abbreviato per l'ex direttore di ChiBioFarAm

MESSINA – Caso rimborsi all’università di Messina: si va al processo con prima udienza il 7 ottobre. Si tratta dell’inchiesta sui rimborsi sospetti a UniMe che ha portato al sequestro di oltre due milioni di euro a carico dell’ex rettore Salvatore Cuzzocrea. La gup (giudice dell’udienza preiminare) Alessandra Di Fresco ha stabilito che ci sono gli estremi del processo, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica di Messina e ha rinviato a giudizio il professore Cuzzocrea, Leonarda Urzì, segretaria amministrativa del dipartimento di ChiBioFarAm fino al 2022, e Antonino Santino Zagami, segretario amministrativo dal 2022 al 2023.

L’ex direttore (dal 2019 al 2023) del dipartimento di ChiBioFarAm (Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali – Polo Papardo), il professore Sebastiano Campagna, ha optato per il giudizio abbreviato. La sua posizione sarà vagliata nel mese di settembre.

Al centro delle indagini 18 progetti di ricerca

I sospetti degli inquirenti riguardano 18 progetti di ricerca, incardinati dal Dipartimento universitario e gestiti da Cuzzocrea, allora nel doppio ruolo di docente e rettore. Progetti per i quali avrebbe chiesto e ottenuto rimborsi sulla base di spese gonfiate o del tutto infondate, comunque su documentazione falsata, secondo l’accusa.

A difendere gli indagati sono gli avvocati Giorgio Perroni ed Elena Florio per Cuzzocrea, Marco Ganci per Urzì, Lillo Cammaroto per Zagami, Alberto Gullino per Campagna.

E arriva una precisazione dall’avvocato Marco Ganci: “La mia assistita (Leonarda Urzì, n.d.r.) ha preso le distanze dall’ex rettore Cuzzocrea in quanto si è limitata a dare esecuzione a ordini precisi e perentori, senza peraltro avere la minima contezza delle dinamiche per cui oggi è a processo. Le condotte ascritte alla mia assistita non sono supportate dall’elemento del dolo”.

I legali Florio, Perrone e Cammaroto hanno presentato eccezioni preliminari che sono state tutte rigettate.

L’ex rettore sospeso

Intanto, nel mese di aprile, per l’ex rettore Cuzzocrea è scattata la sospensione dalle attività per un anno dalle università italiane. Il tutto dopo che la Corte di Cassazione ha confermato la decisione, a gennaio, del Tribunale del Riesame, rendendola operativa.

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