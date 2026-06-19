Isola pedonale a Torre Faro dal 20 giugno. Riapre il Torri Morandi con 196 posti auto

L'estate nel borgo marinaro di Messina tra parcheggi regolamentati e Ztl sperimentale. I dettagli del provvedimento

MESSINA – Da sabato 20 giugno al 13 settembre torna come ogni estate l’isola pedonale a Torre Faro. E scatta la nuova organizzazione della mobilità tra isola pedonale, parcheggi regolamentati e Ztl (Zona a traffico limitato) sperimentale. “Il borgo di Torre Faro si prepara a vivere una nuova fase di regolamentazione della mobilità finalizzata a garantire maggiore sicurezza, vivibilità e tutela del contesto urbano durante il periodo di massimo afflusso turistico”, dichiara il sindaco Federico Basile.

Il provvedimento viabile, adottato con ordinanza n. 1009 del 18/06/2026, fa seguito all’atto di indirizzo del sindaco rivolto al dirigente dei Servizi manutentivi – Servizio Mobilità urbana, propedeutico all’adozione delle misure di regolazione della viabilità.

L’ordinanza introduce una serie di misure valide dal 20 giugno al 13 settembre 2026, “finalizzate a migliorare la fruizione degli spazi pubblici e a ridurre la pressione veicolare nella zona. Con questo obiettivo, l’amministrazione comunale conferma anche per l’estate 2026 il modello già adottato negli anni precedenti, in coerenza con il Piano generale del traffico urbano (Pgtu) e il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums)”.

L’isola pedonale a Torre Faro: i dettagli

Il provvedimento dispone l’istituzione di Area pedonale urbana (Apu). È istituita dalle ore 19.00 alle ore 02.00 del giorno successivo l’area pedonale urbana nei seguenti tratti: spazio antistante la Chiesa Madonna della Lettera, via Torre (tratto tra via Rando e via Pozzo Giudeo) e via Fortino (tratto tra via Lanterna e via Barresi). Durante le fasce orarie di attivazione sono consentiti esclusivamente i veicoli di emergenza (polizia, ambulanze, vigili del fuoco), i veicoli al servizio di persone con disabilità e i residenti autorizzati per l’accesso a cortili e autorimesse.

È inoltre istituita la sosta a pagamento, ove consentita, dalle ore 08.00 alle ore 24.00 lungo il lato destro nel senso di marcia di via Senatore Francesco Arena, nonché nel tratto di via Palazzo per circa 200 metri dall’intersezione con via Circuito.

È prevista la sosta gratuita con contrassegno per residenti, domiciliati, affittuari con contratto registrato, proprietari ed esercenti attività commerciali negli immobili interessati, con rilascio di un contrassegno per una sola autovettura per nucleo familiare. Il contrassegno consente la sosta nelle aree dedicate ed è valido anche per l’accesso alle zone riservate e alla Ztl.

Vengono istituite ulteriori aree di sosta riservata ai residenti, in particolare nell’area compresa tra via Torre, via Rando, via Scuole e via Pozzo Giudeo, nel parcheggio adiacente ai “Torri Morandi”, e in un’ulteriore area tra via Pozzo Giudeo, via Leanza e via Arena, sempre con accesso regolato da contrassegno. La richiesta del contrassegno residenti deve essere effettuata in modalità on line tramite il sito istituzionale di Atm S.p.A.. Nelle more del rilascio del nuovo contrassegno, i residenti potranno utilizzare il pass dello scorso anno.

In via sperimentale una Ztl a Torre Faro

È inoltre prevista, in via sperimentale, una Zona a traffico limitato (Ztl) nell’area compresa tra via Barresi, via Fortino, via Marco Polo e via Lanterna, accessibile esclusivamente a residenti, domiciliati e affittuari regolarmente registrati.

La disciplina della sosta prevede in sintesi sosta a pagamento 08.00 – 24.00 su via Senatore Francesco Arena e su via Palazzo, mentre la sosta gratuita è riservata ai titolari di contrassegno, limitata a un solo veicolo per nucleo familiare. Sono inoltre istituite aree di sosta dedicate ai residenti, tra cui l’area tra via Torre e via Pozzo Giudeo, il parcheggio “Torri Morandi” e le zone limitrofe a via Leanza.

Sul piano della viabilità vengono introdotti inoltre, sensi unici temporanei e direzioni obbligatorie in diverse intersezioni, con modifiche alla circolazione nelle fasce orarie di attivazione dell’area pedonale. È inoltre previsto il divieto di sosta con rimozione h24 in via Barresi e ulteriori divieti nelle aree interessate dai percorsi dei bus navetta Atm.

Il provvedimento prevede infine l’installazione di segnaletica verticale e orizzontale dedicata, l’attivazione in pre-esercizio dei varchi elettronici, l’uso di dissuasori mobili nelle aree pedonali e la rimozione della segnaletica non coerente.

Le misure saranno valide dal 20 giugno al 13 settembre 2026 e potranno essere integrate da ulteriori disposizioni operative degli uffici competenti.

Parcheggio Torri Morandi

Il parcheggio “Torri Morandi” tornerà quindi ad essere fruibile. Avrà inizialmente una disponibilità di 145 stalli, a cui ne vanno aggiunti 11 riservati a persone con disabilità. Entro il 27 giugno, i posti auto raggiungeranno quota 185 (esclusi gli undici destinati a persone con disabilità).

Il pagamento della sosta potrà essere fatto tramite le app dedicate o il parchimetro posizionato dall’interno dell’area, alle seguenti tariffe: tariffa oraria 1,00 €; tariffa mattina – pomeriggio (dalle ore 08:00 alle ore 16:00) 3,00 €; tariffa pomeriggio – sera (dalle ore 16:00 alle ore 24:00) 3,00 €; tariffa giornaliera (dalle ore 08:00 alle ore 24,00) 5,00 €.

Come ogni estate, ATM gestirà anche la ZTL all’interno del borgo marinaro e rilascerà il contrassegno per la sosta gratuita a residenti, domiciliati, affittuari con contratto registrato, proprietari ed esercenti attività commerciali negli immobili interessati che ne faranno richiesta. La domanda per ottenere il pass auto dev’essere inoltrata in modalità online a questo link.

Il personale di Atm è a disposizione dell’utenza per eventuali chiarimenti al numero verde 800 24 80 80 e agli uffici di via La Farina.

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