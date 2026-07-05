Lotta alla mafia, Libera chiede atti concreti a Consiglio e Giunta

Stamattina presidio davanti a Palazzo Zanca in occasione dell'avvio dei lavori consiliari a Messina. "Quando sarà reso operativo il regolamento comunale antimafia?"

MESSINA – “Legalità, trasparenza e contrasto alle mafie: Libera Messina chiama a raccolta istituzioni, cittadini e cittadine, davanti a Palazzo Zanca”. In occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale di Messina, il presidio di Libera Messina “Nino e Ida Agostino” promuove un’iniziativa oggi alle 11 davanti a Palazzo Zanca.

Un presidio pubblico per “richiamare l’attenzione della nuova Giunta, e del Consiglio comunale che si insedierà, sulla necessità di trasformare gli impegni assunti durante la campagna elettorale in atti concreti, a partire dall’attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata. Giustizia sociale, trasparenza amministrativa e contrasto alle infiltrazioni mafiose devono rappresentare i principi fondanti dell’amministrazione della città”.

“Quando sarà reso operativo il regolamento comunale antimafia?”

Il presidio “rinnova la richiesta di rendere finalmente operativo il regolamento comunale sulle politiche antimafia, già approvato ma ancora non pienamente attuato. Uno strumento fondamentale per sostenere le imprese che denunciano racket e usura, rafforzare la trasparenza negli appalti pubblici, prevenire fenomeni di corruzione e promuovere una cultura della legalità nella pubblica amministrazione.

Nel corso del presidio, verrà consegnata una lettera aperta al sindaco, alla Giunta e ai consiglieri comunali eletti, con l’invito ad assumere un impegno pubblico affinché la legalità non resti una dichiarazione di principio, ma diventi un criterio permanente dell’azione amministrativa”.

“L’insediamento del nuovo Consiglio comunale rappresenta un momento di grande valore democratico – dichiara il presidio di Libera Messina “Nino e Ida Agostino” –. È da questo momento che chiediamo alla nuova amministrazione di dare un segnale chiaro alla città: piena attuazione degli strumenti di prevenzione delle mafie, sostegno a chi denuncia e contrasto senza ambiguità a ogni forma di corruzione e di condizionamento mafioso. La costruzione di una Messina libera dalle mafie passa attraverso scelte amministrative coraggiose, partecipazione civica e responsabilità istituzionale. Il presidio è aperto alla partecipazione di cittadine e cittadini, associazioni e organizzazioni sociali, affinché il tema della legalità democratica diventi patrimonio condiviso dell’intera comunità messinese”.

L’immagine è di repertorio.