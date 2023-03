mancastamanera. Quando chi controlla è il primo a non rispettare le regole - Tempostretto

Tolleranza zero coi cittadini e altissima con sé stessi da parte di alcuni. Campagna (Atm): "Li sanzioniamo"

“#mancastamanera vale per tutti ancora di più per noi”. Qualche giorno fa era stato il sindaco Federico Basile a pubblicare sulla sua pagina Facebook la foto di un’auto Atm parcheggiata male.

Quella foto è di un mese fa, si è detto, ma non può essere certo una giustificazione. “Abbiamo comminato una sanzione al dipendente”, ha precisato il presidente Giuseppe Campagna. Su Facebook abbiamo trovato quattro foto di questo tipo, altre due sono state scattate da noi, tutto lascia pensare che non siano casi isolati. Non significa confondere il comportamento dei singoli dipendenti con un giudizio sommario su tutta l’azienda ma è doveroso pretendere che le regole valgano per tutti.

La difficoltà di trovare parcheggi

Il problema è che, per conformazione della città, spesso trovare parcheggi in alcune zone, soprattutto di sosta breve, non è facile. Al netto dei comportamenti incivili di chi parcheggia negli angoli o nei posti per disabili, di chi si ferma in seconda fila anche quando ci sono posti liberi a brevissima distanza, ci sono zone in cui trovare un parcheggio è un’impresa.

Carri attrezzi in azione anche quando non c’è intralcio

Si comprende il perché di quelle auto Atm ferme lì, come quelle degli altri cittadini. Si comprende ma non si può accettare visto che, da un paio d’anni, Atm entra in azione coi carri attrezzi anche in casi di infrazioni minime, anche quando non si crea intralcio alla circolazione, hanno fatto notare diversi lettori e noi stessi abbiamo verificato. Tolleranza zero con i cittadini e altissima con sé stessi. Facile così.

Fa bene Atm a sanzionare chi posteggia creando intralcio, anche i propri dipendenti, e fa bene il sindaco a pretendere il rispetto delle regole da parte di tutti. In primis da parte di chi ha ruoli di responsabilità.