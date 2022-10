Messina, città con poche strade, troppi semafori e poche rotatorie - Tempostretto

Decenni per lo svincolo di Giostra e la via don Blasco, mentre la strada Pace - Annunziata e la via del mare restano solo su carta. Il caso via La Farina: 10 semafori in meno di 3 km

Troppe auto rispetto alle strade disponibili. Ecco perché Messina è preda del traffico e dei parcheggi in doppia fila. Ecco perché è necessario agire su entrambi i fronti: il primo è quello di diminuire il numero di mezzi privati in circolazione, incentivando il trasporto pubblico; il secondo è quello di aumentare le strade.

Tram, svincolo di Giostra, via don Blasco

Negli ultimi anni si è fatto troppo poco. Sì, l’Atm è rinata ma prima di vedere in linea tutte e quindici le vetture tranviarie dovremo aspettare ancora. E di strade nuove ce ne sono poche. C’è lo svincolo di Giostra, che però ha un’uscita chiusa per i contemporanei lavori sul viadotto Ritiro, e c’è solo una piccola parte della via don Blasco, perché le connessioni fra i tronchi stradali non sono ancora state completate. E se la via don Blasco darà respiro al centro città, soprattutto alla via La Farina, continuano a mancare le infrastrutture a nord e sud dove esistono solo due strade: a nord via Consolare Pompea e la Panoramica, che però è a corsia unica dalle gallerie Bosurgi all’Annunziata; a sud la strada statale 114 e la via Consolare Valeria.

La terza strada a sud e a nord

Da troppi anni si parla della realizzazione di una terza strada a nord e una terza a sud ma di concreto c’è ben poco: a nord, per la strada Pace – Annunziata, che consentirebbe di collegare la Panoramica alla tangenziale, c’è solo uno studio di fattibilità; a sud, per la via del mare, c’è il progetto per il tratto Contesse – Tremestieri ma non ci sono i soldi.

Il piano del traffico appena approvato analizza tutti questi aspetti. In centro città priorità alla mobilità pedonale e ciclistica, con particolare riguardo per i disabili, riduzione del traffico auto con lo sfruttamento dei parcheggi presenti nella cintura esterna: Cavallotti, Cavalcavia (ma avrà solo 38 posti auto e il resto sarà destinato a terminal bus), Fosso e Villa Dante.

L’onda verde

Riduzione, però, non vuol dire annullamento. Ecco, allora, che bisogna occuparsi anche di fluidificare il transito dei mezzi privati. Anche qui vengono in aiuto le stime del piano del traffico: i messinesi perderebbero ogni giorno tremila ore, sommando il tempo perso da tutti i cittadini, davanti ai semafori rossi. Una delle soluzioni previste, in alcune intersezioni, è l’onda verde, cioè semafori sincronizzati in modo tale da trovare il verde a più incroci consecutivi. Ma, in realtà, solo una piccola percentuale di auto può utilizzare l’onda verde, prima che i semafori diano il via libera a flussi di traffico nelle altre direzioni.

Le rotatorie

Un’altra soluzione è la realizzazione di nuove rotatorie. In Italia si sono diffuse a partire dagli anni Novanta, a Messina siamo arrivati con una decina d’anni di ritardo e sono ancora poche. Il rapporto dei messinesi è conflittuale, anche perché c’è chi non ha capito che la precedenza spetta a chi è all’interno e perché a volte vengono utilizzate come parcheggio. Ma non bisogna darla vinta agli incivili. L’esempio principe è quello all’incrocio tra viale Europa e le vie Catania/Cesare Battisti, dove le code sono all’ordine del giorno, in questo periodo amplificate dai lavori per il parcheggio. Non è la rotatoria a creare file, quanto l’utilizzo che se ne fa, fermo restando che l’obiettivo zero code non è sempre raggiungibile. Anche quando in passato l’incrocio era regolato dai semafori, infatti, le attese erano lunghe.

I vantaggi delle rotatorie

Le rotatorie, infatti, hanno molti più vantaggi rispetto ai semafori. Il primo, e più importante, è che sono più sicure: col semaforo, anche rosso, chi non rispetta le regole può transitare ad alta velocità, creando pericolo; le rotatorie, invece, obbligano a rallentare. Ad esempio da quando sulla Strada Panoramica dello Stretto i semafori sono stati sostituiti da rotatorie è diminuito di molto il tasso di incidentalità.

Le attese sono ridotte, anche grazie all’eliminazione dei tempi morti, di conseguenza diminuisce l’inquinamento acustico e atmosferico. Ai semafori, a volte, capita di restare fermi al rosso anche se dall’altra direzione dell’incrocio non arriva nessuno. Con le rotatorie, poi, c’è la possibilità di imboccare tutte le direzioni, compresa l’inversione del senso di marcia. Ai semafori, invece, alcune svolte sono vietate. Infine ci sono minori costi gestionali e di sorveglianza.

C’è anche qualche svantaggio: le rotatorie occupano più spazio, anche se sono state introdotte pure quelle mini che consentono la transitabilità centrale per i mezzi pesanti, e hanno maggiori costi di realizzazione. Poi le strisce pedonali devono essere spostate lontano dalle intersezioni. E per queste vale un discorso simile: meglio le castellane, cioè gli attraversamenti pedonali rialzati, che obbligano gli automobilisti a rallentare, invece dei semafori pedonali, che obbligano a periodi di fermo anche quando non attraversa nessuno.

I viali di collegamento con la tangenziale

Ovviamente non tutti gli incroci semaforici possono essere sostituiti da rotatorie. Ma di sicuro Messina conta troppi semafori lì dove invece le rotonde sarebbero più efficaci. La circolazione andrebbe fluidificata con rotatorie soprattutto nei viali di collegamento con la tangenziale, per spostare lì il traffico e liberarlo dalle strade cittadine: San Filippo, Gazzi, Europa, Boccetta e Giostra. Qui si è andati addirittura in senso opposto: giusto creare nuovi accessi dalle perpendicolari ma quasi sempre vengono installati nuovi semafori invece che rotatorie. E’ accaduto a San Filippo, all’incrocio con Santa Lucia, ed è accaduto a Giostra, lì dove i flussi sul viale sono alti mentre quelli provenienti dai lati sono minimi. Il risultato è che ci si ritrova fermi ai semafori rossi anche quando da altre direzioni non arriva nessuno e il transito da e verso la tangenziale viene rallentato. Oppure il viale Gazzi, con sei semafori e nessuna rotatoria in due chilometri e mezzo dalla fine di via don Blasco fino alla tangenziale. Se i semafori all’incrocio con via Bonino sono necessari, altrettanto non può dirsi per gli altri.

Il caso via La Farina: 10 semafori in meno di 3 km

In via La Farina, da lì fino alla cortina del porto, la bellezza di dieci semafori in meno di tre chilometri. E per percorrere quei tre chilometri si impiegano anche venti minuti: traffico, caos, inquinamento. Altro esempio in via Garibaldi, la strada delle piazze di nome ma non di fatto: Castronovo, Juvara e Antonello sono delle rotatorie naturali, praticamente già esistenti, invece regolate da semafori dove non sono mancati gli incidenti. Potrebbero essere spazi pedonali al centro, destinando il transito dei mezzi ai lati, in senso rotatorio, come avviene a piazza del Popolo. A piazza Antonello è stato fatto addirittura l’opposto: incrocio disciplinato da semaforo, gli spazi esterni lato mare chiusi con dissuasori e lasciati con l’asfalto.

Il piano del traffico suggerisce rotatorie anche sulla strada statale 114, agli incroci con San Filippo, Zafferia e Larderia. Un altro aspetto per il quale Messina tarda ad adeguarsi. E anche in questo caso basterebbe copiare da chi è arrivato in anticipo.