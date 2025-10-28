Messina, Contesse in commissione Ponte con la proposta di un tracciato ferroviario alternativo

La discussione in aula il 31 ottobre alle 11.30. Ma domani nuova udienza alla Corte dei Conti

MESSINA – Torna in aula la commissione Ponte presieduta da Pippo Trischitta e ancora una volta il tema sarà quello del Salva Contesse. Da mesi si parla dei disagi e delle criticità che andrebbe a vivere il villaggio della zona sud non appena si comincerà a lavorare con i cantieri. Lì, infatti, dovrebbe sorgere l’ormai “famosa” galleria da cui “sbucherà” il tracciato ferroviario per poi snodarsi a sinistra, verso la Stazione Centrale, o a destra, verso Catania (qui il “viaggio” tra gli espropri di Contesse). Sempre qualora il Ponte sullo Stretto si realizzasse sul serio.

Ponte, la commissione torna venerdì 31 ottobre

Stavolta, con appuntamento a Palazzo Zanca alle 11.30 di venerdì 31 ottobre, si analizzerà di una “proposta di un tracciato ferroviario alternativo”. Anche di questa si è parlato nelle scorse settimane, anche grazie ai continui appelli del comitato di cittadini, delle raccolte firme e dell’attività in aula del consigliere Raffaele Rinaldo, che si è intestato la battaglia. E quest’ultimo diverse settimane fa aveva chiesto di riprogrammare proprio un incontro sul tema con gli ingegneri Salvatore Crapanzano e Giovanni Saccà.

Crapanzano è presidente Commissione Mobilità e Infrastrutture Sostenibili dell’Ordine degli Ingegneri di Milano e dell’analoga Commissione CROIL. Saccà, invece, è stato dirigente delle Ferrovie dello Stato dal 1998 e dal 2007 collaboratore all’università degli studi di Verona. Saranno loro ad esporre il progetto di un tracciato ferroviario alternativo.

Presenti saranno anche gli ingegneri Giorgio Micolitti, responsabile ingegneria collegamenti ferroviari, ed Eugenio Fedeli, responsabile alta sorveglianza progettazione ferroviaria. In collegamento, invece, l’ingegnere Giovanni Caminiti, in qualità di ex dirigente dell’unità di progetto sul Ponte sullo Stretto di Messina. Nel 2010 è stato lui a predisporre la delibera, poi approvata dal Consiglio comunale, con cui è stato chiesto lo spostamento della stazione da Gazzi a Contesse.

Ponte, domani l’udienza alla Corte dei Conti

Intanto restano i dubbi dopo la pronuncia della Corte dei Conti, che venerdì 24 ottobre ha chiesto “nuove verifiche“. La “valutazione della delibera” sul Ponte sarà “sottoposta alla competenza della sede collegiale della Corte”, che si riunirà domani, mercoledì 29 ottobre. Un appuntamento importante, anche in vista del 7 novembre, data in cui scadono i termini previsti per il completamento della procedura di registrazione della delibera Cipess. Per il Sole 24 Ore la Corte dei conti ha chiesto “un maggiore livello di esplicitazione delle valutazioni effettuate”.