Messina. Com’è difficile acquistare case per farne alloggi popolari

Nell'ultimo anno ricevute solo 120 proposte di vendita, di cui 32 già escluse

Quante case sono state acquistate sul mercato per farne alloggi popolari? Dalla data di costituzione (2019) alla data di chiusura dell’Avviso pubblico per l’acquisto case, a maggio 2023, Arismè ha ricevuto 926 proposte di vendita di case da parte di privati ed Agenzie immobiliari e ne ha acquistate 320. Considerate altre già disponibili, ne sono state assegnate 400. Di queste, 130 sono state assegnate ai fragili nel periodo compreso tra luglio 2023 e febbraio 2025.

I numeri dell’ultimo avviso

Da giugno 2024 le attività di acquisto immobili da parte dell’Agenzia sono riprese con la valutazione e l’istruttoria delle proposte di vendite arrivate.

Ad oggi l’ufficio tecnico ha acquisito 120 proposte di vendita degli immobili di cui:

56 proposte rispondenti ai requisiti richiesti dal bando e complete della documentazione necessaria per procedere alla stima;

22 in attesa della documentazione di base per procedere alla stima;

26 proposte non idonee all’acquisto perché non rispondenti alle richieste del bando o ubicate in aree di difficile assegnazione (case gialle);

16 altro (da valutare la convenienza dell’acquisto/vendute dopo la presentazione istanza a terzi).

Dei 56 immobili proposti sono stati eseguiti 25 sopralluoghi e di questi ultimi solo 19 sono risultati idonei alla stima e 6 non idonei, poiché necessitano di importanti interventi manutentivi tali da non giustificare l’acquisto. Le restanti proposte sono in fase di stima. Su 19 perizie idonee all’acquisto 16 sono state validate da parte del Rev (Revisore Indipendente dei Valori) e pronte per essere notificate alla ditta proponente per l’accettazione dell’offerta d’acquisto e contestualmente verrà richiesta la documentazione necessaria (agibilità, certificazione impianti, energetica, eventuale sanatoria difformità, eventuale documentazione catastale aggiornata, documentazione amministrativa, altro…) per la stipula del rogito.

La costruzione di nuove case

Numeri non sufficienti a coprire il fabbisogno. Ad oggi ancora circa 1.600 famiglie vivono in baracca e attendono una casa popolare. Ecco perché, contemporaneamente, si prosegue sulla strada della costruzione di nuove. In rampa di lancio i lavori a Fondo Fucile (50 case) e Fondo Basile/De Pasquale (60 case), mentre a Fondo Saccà (32 case) si attende ancora la fine dei lavori di bonifica. A settembre, poi, in programma la demolizione delle baracche di via Quinto Ennio, lì dove dovrà essere realizzato il prolungamento della nuova via don Blasco.