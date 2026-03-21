 Messina. Giornate Fai di Primavera, cosa visitare

Messina. Giornate Fai di Primavera, cosa visitare

Alessandra Serio

Messina. Giornate Fai di Primavera, cosa visitare

sabato 21 Marzo 2026 - 09:10

Tutti i siti aperti sabato 21 e domenica 22 marzo tra la città Messina e la provincia

Messina – Tornano le giornate Fai di primavera, che saranno un programma sabato 21 e domenica 22 marzo. A Messina il luogo da visitare sarà il monastero benedettino di San Placido Calonerò. Ma il viaggio del Fai toccherà anche il Castello della Scala di Patti e il Borgo di Casalvecchio Siculo.

Anche il virtual tour

Presentazione giornate Fai

A presentare la due giorni, di cui potete leggere qui, è Nico Pandolfino, a capo della delegazione messinese del Fai. Al suo fianco il preside dell’istituto Minutoli (a cui fa capo anche il Cuppari) Pietro La Tona, il vicesindaco della Città metropolitana Flavio Santoro e l’assessore alla Cultura del Comune di Patti Salvatore Sidoti. Presente anche il presidente dell’associazione Bios Carmelo Lembo, che ha realizzato il tour virtuale al monastero benedettino. Un modo per “implementare la visita rendendola accessibile a chi ha difficoltà motorie o di accesso”.

Siti aperti e orari

Gli apprendisti ciceroni delle Giornate Fai

A curare le visite al monastero saranno gli apprendisti ciceroni del liceo Seguenza, il Verona Trento, il liceo linguistico Paritario Modica, l’istituto tecnico Minutoli–Quasimodo-Cuppari, i licei Ainis e La Farina, il Cannizzaro-Galatti, la scuola Catalfamo, gli istituti comprensivi Tremestieri-G.Martino, G. Mazzini, G. Leopardi, Manzoni-Dina e Clarenza, Pascoli -Crispi, Paradiso, E. Vittorini, Santa Margherita, ISan Francesco di Paola, Enzo Drago. A Patti, invece, ragazze e ragazzi del Pirandello e del Borghese – Faranda di Patti. Infine a Casalvecchio Siculo gli apprendisti ciceroni Caminiti Trimarchi, del liceo classico Santa Teresa di Riva e del liceo di scienze umane di Letojanni (Me).

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